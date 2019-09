Último día para inscibirse no curso de mellora da eficiencia da conversión da ración en leite

Este mércores remata o prazo para inscribirse no curso gratuíto que organiza a Consellería do Medio Rural sobre “Mellora da eficiencia da conversión da ración en leite mediante o Método Obsaliim”.

O curso impartirase no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Sergude (Boqueixón-A Coruña) e terá unha duración de 20 horas (12 teóricas e 8 prácticas en explotacións). Terá lugar do 26 e 27 de setembro en horario de 11:00 a 14:00 e de 15:00 a 18:00 horas, e o día 9 de outubro de 2019, de 10:00 a 14:00 e de 15:00 a 19:00 horas.

As persoas interesadas en participar deberán presentar as solicitudes no CFEA de Sergude antes das 14.00 horas do día 25 de setembro, por fax 881 86 73 36 ou mail: [email protected]

Programa:

O curso consta de 2 módulos:

Módulo 1: metodoloxía OBSALIM.

 Principios teóricos do método

 Aplicación da metodoloxía de diagnóstico

 Práctica: realización de diagnóstico en 2 granxas

Módulo 2: Diagnóstico, propostas e avaliación.

 Diagnóstico e propostas: casos-tipo

 Uso da aplicación para móbiles

 Práctica: diagnóstico e realización de propostas en 3 granxas

Esta acción está organizada pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) e forma parte do Plan de Formación ao Agro Galego 2019.

Máis información no teléfono T881 86 73 25