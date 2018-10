A suba do prezo da colza podería encarecer o penso

O consumo de fariña de colza nas ganderías de vacún de leite, e noutras especies, incrementouse notablemente nos últimos anos, debido fundamentalmente ao seu menor prezo (262 euros a tonelada esta semana fronte aos 345 da soia) e a conter unhas propiedades similares a nivel nutricional. E é que aínda que ten un contido menor de proteína bruta (33% fronte ao 47% da soia), presenta un mellor equilibrio de aminoácidos.

Proba diso é que se en 2008 o consumo de colza en Galicia para alimentación animal foi dunhas 18.000 toneladas, en 2014, segundo os datos de AGAFAC, esta cifra superou as 200.000 toneladas, unha cifra que se incrementou nos últimos anos. A súa presenza na fórmula do penso pode ir desde o 15 ao 50% do peso da materia seca, aínda que pode chegar ao 70%, dependendo da especie e do formulador.

Sen embargo, o prezo desta oleaxinosa encareceuse nos últimos meses de forma notable, cun prezo que se prevé que se manteña alto e mesmo suba en 2019, o que podería encarecer o penso para as explotacións gandeiras.

Álvaro Palomo: “Prevese que a colza se manteña cara e mesmo suba en 2019”

Así o asegurou Álvaro Palomo, senior trader de oleginosas para os mercados de España e Portugal en SAIPOL, pertencente ao Grupo Avril, o maior produtor europeo de fariña de colza e de xirasol, nunha xornada organizada esta semana pola cooperativa Delagro sobre materias primas a situación actual e a evolución do mercado da proteína vexetal para alimentación animal.

“Agora mesmo o prezo da tonelada da colza en porto está en España en 262 euros, cando fai tres semanas estaba a niveis de 248 euros, e a previsión de aquí a xullo de 2019 é que se manteñan firmes; é dicir, que non baixen ou mesmo que siga aumentando”, recoñece o executivo.

As causas hai que buscalas en factores climáticos e tamén xeopolíticos. Así, explica que “por unha banda se reduciu a colleita de colza en Europa: se na campaña de 2017, que finaliza en outubro, a colleita foi duns 23 millóns de toneladas, producidas fundamentalmente en Francia e en Alemaña, este ano baixou a 22 millóns de toneladas e no 2019 prevese que se reduza a 19 millóns de toneladas, porque este ano a superficie sementada diminuíu un 10% debido á seca que afectou ao centro e ao norte da Unión Europea”. Unha redución de 2,5 millóns de toneladas que está a presionar á alza nos prezos.

O outro factor desta subida hai que buscalo en China. “Debido ás súas tensións con Estados Unidos polos aranceis á importación de soia norteamericana, China multiplicou este ano as súas compras de xirasol de alta proteína do Mar Negro, o que presiona á alza os prezos doutras oleaxinosas, como a colza. Como exemplo, se a campaña pasada os chineses compraron unhas 170.000 toneladas de fariña de xirasol na rexión do Mar Negro (Ucraína, Romanía, Rusia..) este ano no que levamos de campaña -vai de mediados de setembro a finais de outubro- xa compraron máis de 300.000 toneladas”, explica Álvaro Palomo. Ademais, tamén está a incrementar as súas adquisicións de fariña de colza, para reducir ao mínimo as súas compras de soia a Estados Unidos.

A consecuencia é que os fabricantes de pensos terán que pagar a colza máis cara, unha factura que é probable que se acabe trasladando aos gandeiros, especialmente a aqueles que non teñen acordado prezos a medio/longo prazo. Outros substitutivos proteicos da colza de igual ou menor prezo son os DDG´ s ou, en menor medida, a fariña de chícharo.

A cara positiva é a redución do prezo da soia, tanto debido a esta guerra comercial entre China e Estados Unidos como ao aumento da colleita mundial, que este ano se prevé que medre un 9%.

Evolución dos prezos da soia:

España debería aumentar a súa produción de proteaxinosas

Ante esta situación, o senior trader de oleaxinosas en SAIPOL aconsella incrementar a produción nacional de colza e de xirasol en España para reducir a elevada dependencia da importación de proteína vexetal.

“Os países do norte de Europa poden permitirse pagar máis pola colza ou pola soia non modificada xeneticamente, e ese non é tanto o caso de España”, recoñece. En Galicia un cultivo oleaxinoso tradicional e que podería aproveitarse para gran é o grelo.

SAIPOL: Líder europeo na produción de fariña de colza SAIPOL é unha multinacional francesa creada nos anos 80 para comercializar e darlle valor á produción de oleaginosas de Francia e tamén para reducir a dependencia da Unión Europea da importación de soia de Estados Unidos, Brasil e Arxentina. A día de hoxe Groupe Avril é líder europeo no sector, con 7 plantas de molturación de pipa de xirasol e de gran de colza, das que nestas campaña prevén molturar 1 e 4 millóns de toneladas de fariña, respectivamente. Ademais da produción europea, tamén importan gran de colza de Australia, Mar Negro e de Canadá, países este ultimo onde lograron unha variedade cun contido en proteína mínimo garantido do 36%, fronte ao 32% da convencional. En canto ao mercado español, SAIPOL é líder na distribución de colza, vendendo aos fabricantes de pensos ao redor do 50% da fariña desta proteaxinosa, entre 350.000 e 400.000 toneladas. Hai que ter en conta que España importa cada ano unhas 700.000 toneladas de fariña de colza para alimentar á súa cabana gandeira, en gran medida para vacún de leite. “España é un mercado crave para o Groupe Avril”, recoñece Álvaro Palomo. A multinacional comercializa a colza peletizada, máis fácil de transportar ao ocupar menos espazo, e por unha cuestión sanitaria, xa que neste formato é máis difícil o seu sufra ataques de insectos, como o gurgullo, e o risco de contaminación por salmonella é moito menor, debido ao proceso térmico do peletizado. Desde Francia expórtase a España por barco para desembarcar nunha rede de 10 portos, entre os que están os de Marín ou o da Coruña. O produto cumpre con estándares de calidade hixiénico sanitaria como o GMP +, así como outras certificacións ISO.

Previsións de colleitas de cereais e proteaginosas en España e no mundo

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) estima un “forte” aumento do 58,4% -ata os 19,44 millóns de toneladas- da colleita de cereal de outono-inverno 2018, respecto a a anterior tempada, así como unha produción de uva para vinificación de 5,32 millóns t (+11,7%). Así se desprende do último informe mensual “Avances de superficies e producións de cultivos“, publicado polo MAPA con datos ao 31 de xullo de 2018.

Das estimacións de produción de cereal de outono-inverno 2018 destaca o seu contraste coa colleita anterior, que “foi excepcionalmente baixa en varias comunidades autónomas” e que para este ano rexistra subidas para todos os cultivos, entre as que destaca a do centeo (396.800 t, +201,1%). O maior volume corresponde á cebada (9,21 millóns t, +55 m2%), das que 8,30 millóns é do tipo dúas carreiras (54,7%) e o as restantes 909.000 t, á de seis carreiras (+59,8%),

A produción de trigo, segundo o informe, rolda os 7,84 millóns t (+57,2%), dos que 6,56 millóns t son de trigo brando (+71,4%) e os restantes 1,27 millóns t, de trigo duro (+10,3%).

As estimacións para avea fíxanse en 1,40 millóns t (+61,2%) e as de triticale, en 586.900 t (+68%).

Os primeiros avances de cereais de primavera da colleita 2018 “aínda preliminares” reflicten descensos tanto para o millo (3,66 millóns t, -3,1%) como para o arroz (773.300 t, -4%) e o sorgo (33.100 t, -22,9%).

En cultivos industriais, Agricultura fixa a campaña de remolacha de verán en 705.400 t (+ 6,7%); a de xirasol, nun 976.900 t (+10%); a de colza, en 195.500 t (+37,7%), e a de algodón -a única que decrece-, en 178.800 t (-8,6%).

En relación ás leguminosas gran, subliña que hai “ascensos importantes” en lentellas (40.700 t, +119,7%), veza (134.500 t, +67,6%), garavanzos (56.500 t, +45%), yeros (71.200 t, +38,2%) e chícharos secos (260.400 t, +34%); reducen o seu volume as xudías secas (16.200 t, -18,1%) e as fabas secas (46.400 t, -8,8%).

A colleita mundial de soia prevese que creza este ano un 9%

O Consello Internacional de Cereais ( CIC) elevou no seu último informe, do 27 de setembro, os seus prognósticos para a produción mundial de millo na tempada 2018/2019 en 10 millóns de toneladas, a 1.074 millóns de toneladas, por unha melloría do panorama dos cultivos en Estados Unidos, a Unión Europea e Ucraína.

Nunha actualización mensual, o organismo intergobernamental aumentou o seu prognóstico para a colleita de millo en Estados Unidos a 376,6 millóns de toneladas desde un cálculo previo de 370,5 millóns de toneladas, e agora sitúase sobre os 371,0 millóns de toneladas da tempada pasada.

O CIC elevou o seu cálculo para a colleita de millo da Unión Europea a 63,1 millóns de toneladas desde unha proxección anterior de 60,4 millóns de toneladas, reflectindo en gran medida unha revisión alcista para Rumania.

A produción mundial de soia en 2018/2019 foi calculada en 370 millóns de toneladas, que se compara a unha estimación anterior de 366 millóns de toneladas e aos 339 millóns de toneladas da tempada anterior.

“Brasil e Estados Unidos probablemente van a trillar cultivas récord e como se prevé que repunte a produción en Arxentina, a produción global podería expandirse un 9 por cento interanual”, sostivo o CIC.

En tanto, o CIC tamén subiu o seu cálculo para a produción mundial de trigo 2018/2019 en 1 millón de toneladas, a 717 millóns de toneladas. Unha revisión alcista para Rusia foi contrarrestada en gran medida por unha proxección máis baixa para Australia.

O consello afirmou que unha avaliación temperá dos prognósticos para seméntaa de trigo na tempada 2019/2020 apuntaba ao primeiro incremento na área sementada en catro tempadas, grazas ao potencial de mellores retornos, aínda que as choivas adicionais serían beneficiosas nalgunhas rexións.