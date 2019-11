Repunte outonal dos prezos do leite

Os prezos do leite iniciaron en agosto un lixeiro repunte que tivo continuación en setembro, onde as cotizacións medias no campo pasaron en Galicia de 31 a 31,5 céntimos de media, segundo os datos do último informe do Fondo Español de Garantía Agraria (Fega). No conxunto de España, a media pasou de 32,3 a 32,6 céntimos. Entre as comunidades veciñas, Asturias situouse en 34,9, Castilla y León en 32,7 e Cantabria en 31,6. Galicia está un mes máis á cola dos prezos pagados en España.

A tipoloxía dos contratos do leite que predomina no campo, cunha parte importante deles a prezo fixo durante todo o ano, leva a que haxa escasas oscilacións. Os prezos medios de setembro a nivel de España repiten a cotización de marzo e achéganse ós 33 céntimos de xaneiro, un prezo medio que se podería acadar ou superar este outono, sempre que se manteña a tendencia de leves repuntes do pasado outono.

En entregas de leite, o mes de outubro proseguiu na liña dun moderado crecemento, cun 0,9% máis que o mesmo mes do ano anterior. No acumulado do ano, a produción española supera nun 3,5% á do pasado exercicio.

O informe do Fega detalla tamén as calidades do leite, nas que tradicionalmente destaca Galicia. As granxas da comunidade sitúanse un mes máis á cabeza en canto a porcentaxe de graxa, cun 3,81, fronte á media estatal de 3,69. En proteína, Galicia sitúase na media (3,28 por 3,29 de media).