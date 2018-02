Que cambios propón o Goberno nos contratos lácteos?

Publicamos o borrador do Real Decreto no que está a traballar o Ministerio de Agricultura para modificar as condicións dos contratos lácteos en España e regular a figura dos primeiros compradores.

O Ministerio de Agricultura está a traballar nun Real Decreto para regular os contratos no sector lácteo entre gandeiros e industria ou primeiros compradores. O documento é un borrador que está en fase de alegacións para que as organizacións agrarias, cooperativas e industria láctea presenten alegacións.

Estas son as principais novidades que se propoñen:

1) Esíxese unha fianza para os primeiros compradores: 150.000 euros para todos, independentemente do seu volume de compra

A principal novidade que introduce o borrador do Ministerio de Agricultura é que se regula a figura dos primeiros compradores, uns intermediarios entre a industria e os gandeiros, que en comunidades como Galicia chegan a recoller ata o 30% do leite.

Neste sentido, e para protexer aos gandeiros fronte a situacións de impagos, o borrador de Real Decreto obriga aos primeiros compradores a que “para poder exercer a súa actividade (..) deberán constituír a favor da autoridade competente da Comunidade autónoma en que radique a súa sede (…) unha fianza por importe de 150.000 euros para responder as súas obrigacións ante os produtores primarios”. Dáselles un prazo máximo de tres meses para depositar esta fianza.

En caso de impago, a autoridade competente da Comunidade Autónoma abrirá un proceso para executar a fianza. Iso si, previa denuncia do gandeiro, que non poderá recorrer aos tribunais de xustiza para reclamar a débeda.

2) Os prezos acordados nos contratos non poderán estar referenciados só ao Fega.

A outra novidade que introduce o borrador de Real Decreto é que os prezos do leite que establece a industria nos contratos non poderán estar referenciados en máis dun 50% aos publicados mensualmente polo Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).

Desde o sector produtor veñen denunciando que os datos do Fega non son fiables e tiran á baixa dos prezos, xa que consideran que a industria se referencia aos prezos pagos por ela mesma nos meses anteriores, sen ter en conta a evolución do mercado. Isto notouse especialmente en España o pasado ano, no que, impulsados polo prezo da manteiga, os prezos do leite en orixe en España subiron tres veces menos que na media da Unión Europea.

De saír adiante esta proposta do Ministerio, como outro índice que se podería utilizar a maiores é o da INLAC, acordado por industria e produtores, e que reflicte mellor a evolución dos prezos nos países da nosa contorna.

2) Desacordos sobre os contratos: a arbitraxe será voluntario e a petición das dúas partes

En canto ao sistema de mediación entre industria e gandeiro en caso de desacordo polo contrato (prezo, cantidades, primas…etc.) o texto no que traballa o Ministerio propón un sistema de mediación, pero que poderá solicitarse soamente por mutuo acordo entre as partes.