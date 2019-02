Primeiros pasos para constituír unha OPL estatal de produtores de leite ecolóxico

Reunión do Terceiro Encontro Estatal de Produtores de Leite Ecolóxico, que se celebrou en Villaviciosa (Asturias) os días 9 e 10 deste mes.

Os gandeiros de vacún de leite en ecolóxico están a dar os primeiros pasos para crear unha Organización de Produtores ( OP) a nivel estatal para poder negociar en mellores condicións coa industria láctea. Así se acordou no Terceiro Encontro Estatal de Produtores de Leite Ecolóxico, que se celebrou en Villaviciosa (Asturias) os días 9 e 10 deste mes.

Algo máis de 40 gandeiros e gandeiras procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra e Madrid, así como 5 técnicos e técnicas implicados no sector déronse cita neste encontro, que forma parte do proxecto europeo NEFERTITI, sobre actividades de difusión e formación en gandería ecolóxica.

Unha das conclusións dos asistentes foi a necesidade dun nexo de unión entre produtores. Partindo desta idea, acordouse constituír unha asociación que poida agrupar a gandeiros e gandeiras de toda a xeografía española, con dous propósitos. Por unha banda, para a realización de actividades que fomenten intercambios de información e coñecementos entre todos, como pode ser este encontro anual, por exemplo. Pero doutra banda, comentouse a regulación futura das Organizacións de Produtores de Leite ( OPL), e acordouse que esta asociación constituísese como OPL ecolóxica, para servir de nexo entre produtores e compradores de leite.

Decálogo da produción de leite en ecolóxico

Por outra banda, os asistentes ao encontro tamén debateron sobre os modelos de pastoreo, as súas implicacións, vantaxes e inconvenientes. Tamén se analizou a influencia da extensión de novas certificacións ambientais, principalmente as de leite a pasto e de benestar animal, así como a incidencia das futuras indicacións de pegada de carbono e en que medida pode afectar as producións ecolóxicas.

Outra cuestión que non pasou desapercibida, polos seus efectos xa evidentes nas producións ecolóxicas, foron as consecuencias do cambio climático e como se van a preparar os gandeiros para mitigar a súa influencia nas súas granxas.

Por outra banda, dentro dos talleres de traballo, acordouse un decálogo para a produción de leite de vaca ecolóxica, que quedou da maneira seguinte:

1. Coidamos a contorna

2. Non utilizamos produtos químicos

3. Evitamos o uso de medicamentos

4. Coidamos aos nosos animais

5. Maximizamos o uso do pastoreo

6. Respectamos a premisa 60/40 forraxes/concentradas

7. Tendemos a prescindir de concentrados

8. Tendemos á autosuficiencia

9. Defendemos o mercado de proximidade

10. Garantimos a trazabilidad dos nosos produtos

Grupo de traballo dos técnicos

O obxectivo deste grupo constituído unicamente por técnicos/ as era reunirse para poder falar das peculiaridades do seu traballo, non só de como se senten, senón que ferramentas utilizan e cales lles dan resultado.

Abordouse tamén cuestións como a valoración da formación no sector e como se poderían corrixir algunhas carencias neste ámbito, e analizouse o novo regulamento europeo de agricultura ecolóxica e sobre o papel dos técnicos na súa difusión e aplicación, en coordinación cos organismos de control.

Como conclusión deste grupo de traballo de técnicos valorouse moi positivamente a súa alta capacidade organizativa para articular este encontro cos seus propios medios e a total vontade de seguir con este encontro, de forma anual, sendo a sede do próximo encentro en Madrid.