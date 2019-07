O xulgado retén pagos de Pascual a Clea en tanto ésta non subsane débedas cos gandeiros

Unións Agrarias insta á Xunta a suspender as axudas a firmas morosas coas granxas

As débedas que a industria láctea Clea (Rábade, Lugo) mantén cun grupo de gandeiros desde hai meses están en fase de solución. O xulgado de Lugo ordenou a retención cautelar de pagos de Pascual a Clea co fin de atender unha débeda de Clea denunciada por unha granxa. Este é o primeiro caso de impago de Clea que se resolve no xulgado de Lugo e desde Unións Agrarias esperan que nas próximas semanas se solucionen na mesma liña outros casos similares. A organización ten presentadas un total de cinco reclamacións de explotacións por importe de 50.000 euros.

O secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, que se felicita por esta primeira sentencia favorable, insta agora á Xunta a bloquear as axudas que está recibindo Clea en tanto non se subsanen as débedas coas granxas. “A Xunta ten que deixar de entregarlle axudas a empresas que teñan procesos xudiciais abertos por impagos coas granxas”, reclama a organización agraria.

Unións, que sinala que o auto xudicial precisa que Clea mantén un certo ‘modus operandi’ de non atender os pagos cos seus gandeiros nos últimos meses, demanda contundencia da Administración autonómica.

A organización agraria considera tamén positivo que o xulgado ordenara a retención cautelar dos pagos de Pascual a Clea, pois é un xeito de solucionar os impagos de industrias acreedoras. Pascual trata nas instalacións de Clea parte do leite que recolle en Galicia, previamente ó seu envío á súa planta de Aranda del Duero (Burgos).