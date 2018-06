O reto das vacas que produzan unha tonelada de graxa e proteína ao ano

Robert Hildreth é un gandeiro de York (Reino Unido) cunha explotación de 110 vacas e unhas 70 hectáreas de superficie, nas que cultiva millo e herba. Desde o inicio da súa explotación, creada no 2003, Hildreth orientouse á busca do beneficio por praza de vaca, unha liña que considera un acerto e na que segue traballando. O seu obxectivo para os próximos anos sitúase en lograr vacas que produzan máis dunha tonelada de sólidos (graxa e proteína) ao ano.

O reto das vacas ‘superprodutoras’ de graxa e proteína é un obxectivo común dun grupo de gandeiros da coopertiva Arla, como Hildreth, proveedores tamén a súa vez da cadea de supermercados británica Asda. Foi Asda precisamente a que impulsou a creación do chamado grupo de granxas 1.5, que buscan lograr vacas que produzan 1,5 quilos de sólidos por quilo de peso corporal e ano.

Esa liña de traballo enmárcase no cambio de paradigma que vive o sector lácteo europeo tras o fin das cotas. Xa non interesan só animais que produzan moitos litros, senón aqueles que entreguen máis sólidos, pois eses sólidos serán claves para os produtos lácteos industriais de exportación ou de maior valor engadido.

Evolución

A granxa de Hildreth está evolucionando nos últimos anos nunha maior produción de sólidos e se hai pouco estaba en 1,1 quilos de sólidos por quilo de peso corporal e ano, no 2018 espera chegar a 1,3 quilos. “Acadar 1,5 vai ser un reto difícil, pero hai xa unha granxa do noso grupo que chegou a 1,45 quilos de sólidos. En Europa, existen na actualidade unhas 20 ganderías que lograron acadar o 1,5”, destacou onte o produtor nunha xornada organizada por Agaca en Santiago co grupo EuroDairy, no que participan ganderías e técnicos de toda Europa.

“Chegar a 1,5 Kg. de sólidos por quilo de peso corporal e ano é complicado, pero xa hai unha granxa do noso grupo que chegou a 1,45 Kg.” (Roger Hildreth)

Durante o pasado ano, a gandería de Hildreth estaba en parámetros de graxa do 4,08% e dun 3,27 de proteína, cunha produción media por animal de 10.600 litros. Dado que na explotación o peso medio das vacas ronda os 690-700 quilos, para acadar o reto dos 1,5 Kg. de sólidos por quilo de peso corporal e ano, a gandería terá que superar a tonelada de graxa e proteína por vaca, un reto para o que aínda lle faltan arredor de 200 quilos.

Como traballa Roger para lograr avances? Os puntais do seu traballo sitúaos o gandeiro na xenética, na saúde e confort dos animais, na calidade das forraxes – cun millo cun 33% de almidón-, e nunha axeitada cría das xovencas, na que está a conseguir que o 100% dos animais entre en produción antes dos 25 meses.

A mellora xenética do rabaño enfócase en conseguir incrementos en graxa e proteína, atendendo tamén en especial a outros dous parámetros: esperanza de vida e fertilidade. Desde o 2015, Roger fai un xenotipado de todas as becerras da súa explotación e trata de eliminar do rabaño a todas as que presentan peor rendemento previsto.

Cambios na alimentación

Outra das innovacións introducida pola explotación foi na alimentación, a través dun sistema denominado ‘compact feeding’, que consiste en aportarlle auga ás forraxes a fin de lograr unha textura da ración máis compacta. Este sistema reduce as posibilidades de escolla das vacas á hora de alimentarse, co cal comen de arriba abaixo e ocupan menos tempo no corredor de alimentación.

Os ensaios realizados pola rede EuroDairy amosan que as granxas que implantaron este sistema melloran tanto a súa produción de leite como a de graxa e proteína.