O leite que vén, vacas alimentadas sen soia transxénica

Os sistemas de produción de leite diferenciado continuarán cobrando importancia nos próximos anos. Logo da expansión do leite ecolóxico e do leite producido en base a pastoreo, que continuarán a súa consolidación no mercado, espérase o aumento dunha nova tendencia, o leite de vacas alimentadas sen transxénicos. Esa é a previsión que se recolle no informe de perspectivas do sector lácteo para o 2030 que vén de presentar a Comisión Europea.

En países como Austria ou Suecia, o 100% do leite producido obtense sen uso de transxénicos, en tanto en Alemania, o maior produtor da UE, arredor da metade do leite é ‘GM-free’ (libre de transxénicos), unha tendencia que se espera que medre no resto da UE, pois o consumidor asocia estas producións a unha alimentación máis natural e con menor impacto ambiental.

A alternativa á soia pasa por importar máis colza e xirasol e por aumentar a produción de pastos e forraxes

A principal dificultade para que as ganderías evolucionen cara a unha alimentación libre de transxénicos sitúase na soia, que representa un compoñente importante dos pensos en vacún de leite polo seu aporte de proteína.

A Comisión Europea calcula que a soia supón un 16% da alimentación animal, pero só un 3% é producida en Europa. Os principais países exportadores, Estados Unidos, Brasil e Arxentina, traballan principalmente con variedades de soia transxénicas. As posibilidades de importar soia non transxénica céntranse en Ucrania, outro dos principais mercados para a UE, e en Brasil, onde parte da produción é ‘GM free’ (libre de transxénicos), se ben desde o ámbito ecoloxista tamén se cuestiona o uso de soia non transxénica do Brasil, pois enténdese que ese consumo pode ter impacto ambiental na deforestación do Amazonas.

Que alternativas hai á importanción de soia? A Comisión Europea considera que esa alimentación pode suplirse cun aumento da produción de pastos e forraxes en Europa (+2,8 millóns de hectáreas), considerándose tamén posible aumentar a soia producida en Europa (+ 600.000 hectáreas).

Con todo, para cubrir as necesidades de proteína na ración do vacún, sería preciso de xeito paralelo aumentar as importacións de oleaxinosas non transxénicas, por exemplo colza e xirasol.