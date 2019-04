O Goberno reduce o IRPF aos gandeiros de vacún de leite

O Boletín Oficial do Estado publica hoxe unha Orde do Ministerio de Facenda pola que se reducen os módulos agrarios para os agricultores e gandeiros que no 2018 se viran afectados por circunstancias excepcionalmente desfavorables, como xeadas ou a situación crítica do mercado, entre outras.

As reducións de módulos aprobadas na Orde publicada hoxe, tradúcense nunha diminución proporcional da base impoñible derivada dos rendementos da actividade agraria, e polo tanto, do resultado da declaración do IRPF.

Desta forma, as reducións establecidas con carácter nacional para a declaración da renda 2018 dos agricultores e gandeiros, son as seguintes:

Sector agrícola:

Cítricos de 0,26 a 0,18

Sector gandeiro:

Bovino de leite de 0,20 a 0,18

Apicultura de 0,26 a 0,18

O Ministerio optou por estas reducións no módulo dos cítricos para paliar a difícil situación que atravesa devandito sector. O mesmo ocorre coas reducións no bovino de leite que atenden tamén á particular situación do mercado.

Ademais destas reducións con carácter nacional, na orde tamén se inclúen reducións de módulos para aqueles municipios que afrontaron situacións climáticas adversas para os cultivos. En especial, estas medidas diríxense a zonas que sufriron excesos de humidade en determinadas épocas do ano ou ós episodios de frío que tiveron lugar nos primeiros meses de 2018.

Segundo cálculos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, estas reducións de módulos, poden implicar unha rebaixa da base impoñible aproximada de 204 millóns de euros.

Reducións para a rega

Xunto ás reducións para os sectores agrícola e gandeiro, a Orde HAP/2222/2014, de 27 de novembro, introduciu con carácter permanente un coeficiente corrector que poden seguir aplicando os agricultores que utilicen electricidade para a rega sobre o rendemento neto dos cultivos regados. Esta medida supón unha redución dun 20%.

Por outra banda, a Orde HFP/1159/2017, de 28 de novembro, que regula o método de estimación obxectiva do IFPF e o réxime especial simplificado do IVE, establece unha redución dun 5% do rendemento neto para o 2018. Trátase dunha medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta á totalidade dos agricultores e gandeiros que tributen en estimación obxectiva.

A Orde pode consultarse aquí