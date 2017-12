Listado das ganderías que participarán na II Poxa de Élite de Gando Frisón

A II Poxa de Elite de Gando Frisón, organizada por Embriomarket e promocionada polo Concello de Curtis, xa ten o listado de ganderías participantes, todas elas referentes en Galicia polo seu alto nivel xenético en raza Holstein.

As ganderías que enviarán animais a subasta do día 18 de febreiro no Recinto Feiral de Curtis son:

-ALFA HOLSTEIN

-BAIXO HOLSTEIN

-CUNORDAM SC

-FINCA EL PILAR

-GRANXA GRILO

-SAT A CAMPA

-SAT CAVADAS

-SAN RIAN S.COOP.GALEGA

-SAT TEIXEIRO

Dende a organización destacan que “se trata de ganderías galegas que están entre as máis destacadas en cualificación morfolóxica e clasificación por índices xenómicos”. Nos próximos días coñecerase a listaxe de animais que se poxarán.