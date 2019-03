Imaxes do primeiro corte de herba deste ano en Galicia

O tempo seco e solleiro, con vento do nordés, está a favorecer estas semanas o ensilado do primeiro corte de herba en Galicia, naquelas ganderías que optan por facer dous cortes, mentres que favorece o crecemento do raigrás naquelas parcelas nas que a mediados de abril se vai facer un só corte de herba antes da sementeira do millo.

A ampla fiestra de días sen risco de choivas permite que as labores de ensilado se realicen escalonadamente, sen presas, e realizando un bo pisado e tapado dos silos, claves para a súa boa conservación. De aquí en diante si que resulta imprescindible que nas próximas semanas se recupere o tempo chuvioso para asegurar o crecemento das pradeiras.

Velaquí algunhas imaxes que nos enviaron gandeiros que están a realizar ou xa realizaron o ensilado do primeiro corte de herba.

Álvaro é un gandeiro de Prebediños, en Touro, que nos enviou estas imaxes dos traballos que están a facer estes días. Destaca que “en relación ao ano pasado este primeiro corte vai uns 9 días tarde” e en canto ás calidades prevé que “pola experiencia doutras campañas de ensilado será unha forraxe con altas porcentaxes de proteína”. Iso si, recoñece que “ao facer un ensilado con pouco presecado para non perder puntos de proteína hai que compactar moi ben os silos e non estaría de máis empregar algún conservante”. Envíanos estas fotos:

Manuel, de Sat Seixas, unha gandería de Taboada (Lugo), xa ensilou a pasada semana sobre 30 hectáreas de herba e para a próxima semana teñen previsto ensilar algunha máis. En canto á colleita, afirma que “está sendo moi boa en calidade e tampouco hai queixa na cantidade”. Sen embargo, e de cara a realizar un segundo corte “se ata agora o tempo axudou, de aquí para adiante é moi necesario que chova”.

Tamén empezaron a realizar o ensilado da herba na Mariña. Santiago Sousa Lema, director da área de Cultivos e Mecanización Agraria da Cooperativa CLUN envíanos estas imaxes:

Por último, José Ramón, de Gandería Ramos, na Estrada, asegura que “o luns que ven ensilo o primeiro corte de raigrás italiano con híbrido en labradío”. “Nas parcelas de máis altitude, nas que hai raigrás puro inglés aínda agardarei ata finais de abril ou principios de maio”.