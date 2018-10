Gandería Quinteiro, como traballa a xenética unha granxa do top-20 galego en morfoloxía

A explotación, ubicada en Bermés (Lalín), acadou no último ano unha calificación de 83,9 puntos, a terceira da provincia de Pontevedra. A súa media de calidades dos últimos 12 meses foi do 4,11 de graxa e 3,53 de proteína

A Gandería Quinteiro, en Bermés (Lalín), é unha explotación familiar dunhas 40-45 vacas en muxido que destaca polo nivel xenético do seu rabaño. De sempre, na granxa gustaron as vacas con boa morfoloxía e nos últimos 6 anos a explotación mantense cunha cualificación morfolóxica media por riba de 83 puntos, situándose no Top-20 galego e como terceira da provincia de Pontevedra no 2017, con 83,9 puntos. Falamos con José Luis Méijome Blanco, que compatibiliza a xestión da gandería co seu traballo como técnico de Africor Pontevedra.

A granxa, que no día a día é levada principalmente por un traballador contratado, orientou o seu manexo a lograr boas calidades de leite, que se sitúan nos últimos 12 meses nunha media de 4,11 de graxa e nun 3,53 de proteína, cunha produción media por animal que oscila nos 31-34,5 litros. “Fomos a este tipo de produción porque parécenos máis rendible e evitamos forzar demasiado ás vacas en litros. A proteína estase pagando razonablemente, aínda que a graxa debera estar máis compensada”, valora José Luis Méijome, que na actualidade entrégalle o leite a Larsa.

“Á hora de seleccionar o touro, fixámonos na proteína, nos caracteres de ubres e patas, e tamén valoramos cuestións como lonxevidade, células ou fertilidade das fillas”

“Á hora de seleccionar touros, intentamos elixilos por proteína, sen esquecer os caracteres de tipo, ubres e patas. Desde hai uns anos, tamén facemos énfase en caracteres funcionais como lonxevidade, células somáticas e fertilidade das fillas” -explica José Luis-. “En canto a produción, imos a touros de producións medias, non nos interesa tanto chegar a cifras de produción altas en litros, senón acadar boas porcentaxes de sólidos”.

A decisión de quedarse por baixo dos topes de produción das vacas busca reducir o máximo posible os problemas sanitarios e de manexo. A explotación, que presenta a singularidade de traballar en prazas trabadas, cun sistema de amarre canadiense, fai o muxido en praza dúas veces ó día e cando as vacas chegaban aos seus límites de produción, había casos de animais que tiraban leite nas camas, o que representaba un problema.

Forraxes e ración

Co actual manexo, evítanse problemas nas camas, acondicionadas con palla e carbonato cálcico, e trátase tamén de producir o máximo leite posible en base ás forraxes propias. A granxa xestiona na actualidade 28 hectáreas -25 propias e 3 arrendadas-, e adica 14 hectáreas a millo -que en parte rotan con pradería cada poucos anos-, e o resto a praderías de raigrás inglés ou híbrido.

Do suministro da ración encárgase un carro unifeed da cooperativa Perpetuo Socorro (Arzúa), que está prestando este servizo na comarca do Deza. A ración base da Gandería Quinteiro consiste en 30 quilos de silo de millo, 15 de silo de herba, medio quilo de palla e 6 quilos de concentrado no carro, que se acompañan de punteos, co cal a media de concentrado ronda os 9,5 quilos por animal.

Inseminacións

A gandería insemina en torno a un 80-85 % dos animais enfocándose na recría e no restante 15-20 % emprega seme de cruces de carne. Usa seme sexado en todas as xovencas e en parte das vacas dun parto, en tanto no resto dos animais emprega seme convencional.

A súa prioridade na selección de touros sitúase na proteína e en canto á morfoloxía, nas ubres e nas patas. “Ata hai uns anos, a ferramenta que tiñas era a morfoloxía. Agora atendemos máis a caracteres como lonxevidade, células ou fertilidade das fillas. Estámonos orientando ademais a ter un rabaño que produza leite con kappa caseína BB, xa que aínda que as queixerías todavía non están pagando máis por este leite, si que o demandan e algunhas están orientando os seus gandeiros cara esa selección xenética”, explica José Luis.

A explotación traballa con arredor dun 70% de touros xenómicos e cun 30% de touros probados. “Igual habería que usar un pouco máis de touros probados, sobre todo de touros probados elite, pero deixeime levar un pouco pola corrente do que están facendo a maioría de granxas”, recoñece José Luis.