España reduce un 50% o déficit da súa balanza comercial de lácteos

As exportacións aumentaron no último ano un 24%, en tanto as importacións caeron un 3,6%, segundo os datos do Ministerio de Agricultura. Nata a granel, queixos e manteiga, os produtos máis vendidos ao exterior

As exportacións (primeira columna) aumentaron un 24%, en tanto baixaron as importacións (segunda columna).