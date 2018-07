En 2017 aumentou un 17% a fabricación de queixos en España

A fabricación de queixos en España aumentou no 2017 un 17% ata superar as 262.000 toneladas. Os outros derivados lácteos que máis aumentaron foron a manteiga, que chegou ás 47.000 toneladas, un 15% máis que en 2016 e o leite desnatada en po, cuxa fabricación aumentou un 20%, ata as 18.000 toneladas.

Así se pon en de manifesto en o “Informe de conxuntura do sector de vacún de leite” deste mes de xuño elaborado polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

O produto de maior consumo, o leite de consumo directo, aumentou lixeiramente, un 2%, alcanzando os 3,62 millóns de toneladas o pasado ano. O segundo derivado lácteo de maior consumo, os iogures e demais sobremesas lácteas, tamén subiron levemente, un 3%, ata os 1,02 millóns de toneladas.

Pola contra, baixou a fabricación de leite concentrado, un 10%, quedando en 31.000 toneladas e a nata de consumo directo, que baixou tamén un 5%, ata as 123.000 toneladas. Pero o derivado lácteo cuxa fabricación en España experimentou unha maior caída en 2017 foi o capítulo doutros leites en po, fundamentalmente leite enteiro, que descendeu un 66%, quedando en 31.330 toneladas.