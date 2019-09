A Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) organiza para o mes de outubro un “Curso teórico – práctico de elaboración de produtos lácteos”. O curso está dirixido prioritariamente a profesionais do sector gandeiro, e tamén a aquelas persoas interesadas en incorporarse á elaboración de derivados lácteos.

Celebrarase en horario de 15,00 a 20,00 horas no CFEA Pedro Murias, de Ribadeo, e ten carácter gratuíto. Consistirá en talleres, que se levaran a cabo en días alternos, ata completar o proceso. Durante a formación práctica completarase a formación teórica naquelas operacións e procesos que o requiran.

Todas as persoas interesadas en participar deben chamar ao teléfono 982828554 ou enviar un correo electrónico a [email protected]

Obxectivos do curso:

-Coñecer e diferenciar, os principales componentes do leite, así como a súa importancia dentro da estabilidade da solución, e por tanto na elaboración de produtos lácteos.

-Coñecer os diferentes tipos de callado, e as peculiaridades da callada.

-Describir os fundamentos básicos, na fabricación de queixos e leites fermentados.

-Diferenciar as principais características tecnolóxicas das distintas variedades de queixo que se elaboran en Galicia.

-Coñecer as diferentes etapas do proceso productivo, na elaboración de produtos lácteos. Incidencia nos obxetivos das mesmas.

-Tecnoloxías empregadas. Variables e parámetros de control, e a súa incidencia na calidade e na produtividade.

Contidos teóricos:

-Composición físico – química do leite.

-Introducción á queixería

-Introducción a leites fermentados.

-Aspectos teóricos para a elaboración do queixo ARZUA ULLOA. Resumo da fabricación.

-Aspectos teóricos para a elaboración do queixo TETILLA

-Aspectos teóricos para a elaboración do queixo SAN SIMON

-Aspectos teóricos para a elaboración do queixo CEBREIRO

-Aspectos teóricos para a elaboración do queixo TIPO BURGOS

-Aspectos teóricos para a elaboración do REQUEIXO

-Aspectos teóricos para a elaboración do IOGUR

-Hixiene e puntos críticos.

Contidos prácticos:

Durante as prácticas na aula de lácteos do CFEA Pedro Murias realizaranse as seguintes prácticas: Elaboración queixos tipos Arzúa Ulloa, Tetilla, San Simón, Cebreiro, de queixo fresco enzimático (Tipo Burgos), de Requeixo e de iogur.