A cooperativa Clun organiza unhas xornadas sobre recría de xovencas en Melide, Ribadeo e Ames

Data inicio: 12/02/2019

Data fin: 14/02/2019

Lugar:

Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), en colaboración con MSD Animal Health, organiza este mes unhas xornadas técnicas sobre recría de xovencas co programa NOVIPRO.

As xornadas celebraranse o día 12 en Ribadeo, no Restaurante Asador de Alba; na planta de CLUN en Pontemaceira o 13 en Ames, e o 14 deste mes en Melide, no Hotel Carlos 96. A asistencia é gratuíta pero é preciso confirmala antes deste venres, día 8, nos seguintes teléfonos:

-Para a xornada de Melide: 981 506 026 (Cris)

-Para asistir á xornada de Ribadeo: 982 123 400 (Reme).

-Para a xornada en Ames: 672 312 873 (Juan)