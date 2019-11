Campaña informativa sobre a petición de indemnizacións ás industrias do ‘cártel do leite’

O Sindicato Labrego Galego iniciou este xoves na Estrada unha campaña de asembleas informativas nas comarcas leiteiras galegas. Nas sesións abórdase a posibilidade de reclamar xudicialmente contra o cártel de industrias lácteas sancionadas pola Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia.

Os gandeiros, como parte afectada, teñen un prazo dun ano, dende a publicación da sanción o pasado 11 de xullo, para demandar ás industrias multadas para recuperar os cartos que deixaron de percibir a causa das prácticas fraudulentas. Neste senso, o colectivo analizou os pros e contras desta accións co asesoramento do experto Albert Poch, do bufete Redi Abogados, especializado en demandas contra cárteles industriais, e decidiu comezar unha serie de sesións informativas ós gandeiros para que valoren esa demanda.

Desde o Sindicato Labrego teñen previsto realizar as reclamacións das perdas de cada gandería a través dunha mesma demanda, coa intención de agrupar o maior número posible de granxas. De feito, segundo apuntan dende o Sindicato Labrego, en Cataluña este proceso xudicial está xa avanzado e conta con centos de demandantes, pese a que só quedan unhas 437 ganderías en activo. Cómpre ter en conta que tamén poden reclamar todas as granxas que venderon leite entre o 2000 e o 2013, aínda que xa cesaran a actividade.

No caso galego, o Sindicato Labrego confeccionará unha listaxe de granxas interesadas en iniciar o proceso de reclamación para estudar e asesorar sobre a viabilidade de iniciar accións xudiciais. O colectivo ten programadas unha vintena de actos por toda Galicia. Polo momento ten fixadas xa reunións ó longo de todo o mes nas bisbarras de Ferrol, Ortegal, Eume, A Mariña, Terra Chá, Betanzos, A Coruña, Ordes, Arzúa, Compostela, Lugo, Meira, Deza, Sarria, Chantada, Lemos, Bergantiños ou na Costa da Morte.