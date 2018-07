Asia tira da demanda mundial de produtos lácteos

A Comisión Europea acaba de publicar o seu informe mensual sobre a situación do mercado de produtos lácteos a nivel mundial. Do despréndese a importancia estratéxica de Asia, e en menor medida de África e Oriente Medio, para o comercio internacional de produtos lácteos, con países como China, Corea do Sur ou Xapón que están a tirar da demanda no primeiro semestre do ano.

Así as principais conclusións do informe son:

-China segue sendo o principal comprador mundial de produtos lácteos, aumentando as súas importacións en termos de volume no primeiros tres meses de 2018 para manteiga (+ 30%), para leite desnatado en po ou SMP (+ 11%), para leite enteiro en po ou WMP (+ 10%) e para soro de leite en po ou Wheypowder (+ 12%), mentres que diminuíu para o queixo (-5%).

En maio de 2018, despois de China, Rusia era o principal importador mundial de manteiga, seguido pola EE. UU. e Australia. Exipto e Singapur mostraron aumentos significativos nas importacións de manteiga (+ 39% e + 24% respectivamente).

Xapón, Rusia, EE. UU e Corea do Sur lideraron o ranking de importadores mundiais de queixo, pero Estados Unidos reduciu un 8% en maio as súas compras deste produto.

México foi o principal importador de SMP en abril de 2018 (+ 19%), Alxeria e Exipto experimentaron incrementos notables nas súas importacións de SMP (+ 32% e + 45% respectivamente). As importacións de WMP de Hong-Kong aumentou nun 50% de xaneiro-maio de 2018.

-As exportacións da UE no primeiros cinco meses de 2018 aumentaron en volume para leite desnatado en po (+ 4%), queixo (+ 1%) e soro de leite en po (+ 1%). Pola contra, observáronse diminucións para leite condensado (-16%), leite enteiro en po (-9%), manteiga (-5%) e aceite de manteiga (-2%). As exportacións totais da UE neste período, expresadas en equivalente de leite, estaría un 2% por baixo do ano pasado, mentres o valor destas exportacións diminuíu nun -8%.

Baixa o prezo do leite anuncio en Holanda e Italia

-Os prezos nos mercados anuncio de leite diminuíron en xullo. En Italia, o prezo anuncio do leite diminuíu da semana 25 á 28 nun 3.8% (de 39.5 a 38.0 c / kg), o que significa unha diminución do 12.2% en comparación co nivel do ano pasado. En Holanda, o prezo anuncio do leite diminuíu entre as semanas 25 e 28 nun 14.1% (de 37.0 a 31.8 c / kg), este prezo é 16.3% máis baixo que na mesma semana de 2017.

-Os prezos medios da UE dos produtos lácteos diminuíron en xullo para a manteiga (-1.6%), SMP (-1.2%), WMP (-2.7%) e emmental (-1.4%), mentres que edam (+ 2.7%), gouda (+ 2.0%) e aumentaron os prezos de wheypowder (+ 4.0%) e o prezo do cheddar mantívose bastante estable.

-No mercado mundial, as cotizacións de produtos lácteos expresadas en dólares estadounidenses xeralmente diminuíu na segunda quincena deste mes, excepto o leite enteiro en po en Estados Unidos (+ 2.2%), o Cheddar da UE (+ 1.0%) e o leite desnatado en po da UE (estable). Tamén é de destacar a baixada para o SMP estadounidense (-5.1%), cheddar (- 7,9%) e a manteiga (-4,7%) e para a manteiga de Oceanía (-5,1%) e WMP (-5.1%).

A UE é a rexión máis cara para manteiga e queixo cheddar, Oceanía para SMP e a EE. UU. para WMP. Oceanía é a máis competitiva para WMP e EE. UU. manteiga, SMP e cheddar.

Aumento da produción de leite

-A recollida de leite de vaca da UE aumentou un 1,5% en maio de 2018 en comparación con maio de 2017, o que resultou en 211 000 t máis de leite (notablemente en Alemaña e Polonia). As entregas acumuladas de xaneiro a maio creceron 1,9% por riba do mesmo período en 2017 (+1,3 millóns de toneladas).

-A produción de leite de Nova Zelandia aumentou un 6,2% en maio de 2018, no último mes da tempada 2017-18, en comparación con maio de 2017. A tempada 2017-18 (xuño de 2017 a maio de 2018) péchase cun lixeiro aumento (+ 0.1%) na produción de leite. O prezo do leite expresado en céntimos de euro / kg mantívose bastante estable en maio en Nova Zelandia (31.0 c / kg), un 2,5% menos que en maio de 2017.

-Produción de leite australiano en maio de 2018, undécimo mes da tempada 2017/18, aumentou nun 2.5% en comparación con maio 2017 (+ 3.4% de crecemento para o período xullo-maio).

-A produción de leite nos EE. UU. aumentou nun 0.8% en maio de 2018 (+ 1.2% en xaneiro-maio 2018). O prezo do leite nos EE. UU. está a aumentar desde marzo de 2018: + 8,6% en maio de 2018 (32,7 c / kg), aínda que segue sendo un 7,6% máis baixo que en maio de 2017.