Aprobado o convenio entre a Consellería e o Ligal ata o ano 2020

O Consello da Xunta aprobou este xoves un novo convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal), que prevé realizar 1,5 millóns de mostras anuais para mellorar a xenética do vacún de leite de Galicia