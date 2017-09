Recomendacións para o coidado da horta en setembro

“Setembro: ou secan as fontes ou levan as pontes”, advirte o refrán popular. De momento, a seca persiste, aínda que as choivas da pasada semana e a baixada das temperaturas benefician aos cultivos da nosa horta

Velaquí algúns consellos xerais:

– Podemos empezar a sementar os abonos verdes, incluídos os nabos, nas parcelas nas que a partir da primavera plantaremos plantas esixentes en nutrientes, especialmente en nitróxeno, como as patacas, os pementos ou os tomates. Convén estar atentos ás previsións meteorolóxicas para sementalos uns días antes de que anuncien choivas para asegurarnos unha boa nascencia. Este mes de setembro sería o último recomendado para sementar os nabos.

-Seguiremos podando as partes altas das tomateiras para que toda a enerxía das plantas se concentre nos froitos e maduren antes da chegada do frío e das choivas. Aínda que este verán seco está a favorecer que non haxa enfermidades fúnxicas, as néboas e as previsibles choivas que van chegar nas vindeiras semanas aconsellan facer un último tratamento con cobre para asegurarnos a colleita dos últimos tomates. Non é raro que se o outono segue seco podamos seguir recollendo tomates ata o mes de outubro. Respectar en todo caso os prazos de seguridade recomendados para cada produto fitosanitario.

-Empezaremos a preparar o compost que utilizaremos nas plantacións de primavera ou de finais do inverno (cebolas e allos).

-Seguiremos plantando todo tipo de horta de inverno ata finais de mes, como moi tarde. Así, plantaremos repolo, brócoli, couveflor, lombarda, porros…etc. Poderíamos realizar a plantación máis tarde pero a planta non desarrollaría o suficiente, ao contar con menos horas de luz e menos calor. Dado a grave seca que estamos a padecer, convén asegurarnos que a plántula teña humidade para que poda enraizar, así como realizar regas periódicas. Colocar arredor da planta un acolchado de restos de herba seca é unha solución moi práctica e barata para manter a humidade do solo, evitar a nascencia de herbas e mellorar a fertilidade do solo.

-Tamén podemos plantar este mes leitugas de inverno e escarolas, que agradeceremos como ensalada nos meses máis fríos.

-Como xa dixemos, un bo método para evitar o crecemento das malas herbas e favorecer o crecemento das plantas é o acolchado con herba. Para iso abonaremos a terra -por exemplo co compost que temos acumulado- labrarémola para enterralo, e logo estenderemos unha capa de herba. A continuación, cun plantador de man, iremos realizando a plantación das plántulas con cepellón, e remataremos regándoas para que prendan mellor.