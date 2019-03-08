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Puntos de inspección ITEAF en Galicia durante marzo e abril

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A empresa NAGAR SERVICIOS ven de publicar o listado actualizado dos Puntos de Inspección ITEAF (inspección técnica de equipos de aplicación fitosanitaria- Sulfatadoras) durante os meses de marzo e abril .

PROVINCIA CONCELLO LUGAR DATA
A CORUÑA ABEGONDO INSTALACIÓNS AGRÍCOLA CASTELAO 12/03/2019
A CORUÑA ARANGA INSTALACIÓNS TALLERES CASTELLANA 12/03/2019
A CORUÑA BETANZOS INSTALACIÓNS TALLERES AGRAFER 12/03/2019
A CORUÑA GUITIRIZ INSTALACIÓNS TALLERES AGUSTIN ANSEDE 12/03/2019
LUGO RIBADEO INSTALACIÓNS MORAN MAQUINARIA AGRICOLA 12/04/2019
OURENSE XINZO DE LIMIA INSTALACIÓNS TALLERES MAXITO 22/03/2019
OURENSE XINZO DE LIMIA INSTALACIÓNS TALLERES AGRONIFER 22/03/2019
OURENSE XINZO DE LIMIA INSTALACIÓNS TALLERES SUAREZ 22/03/2019
PONTEVEDRA A GUARDA INSTALACIÓNS TALLERES MOTOTERO 05/04/2019
PONTEVEDRA ARBO INSTALACIÓNS TALLERES JULIO VIDAL 04/04/2019
PONTEVEDRA CALDAS DE REIS INSTALACIÓNS TALLERES AGROUMIA 29/03/2019
PONTEVEDRA CUNTIS INSTALACIÓNS COMERCIAL TOLEDO 08/03/2019
PONTEVEDRA MEAÑO INSTALACIÓNS AGRÍCOLA CHAVES 29/03/2019
PONTEVEDRA O ROSAL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DO ROSAL 05/04/2019
PONTEVEDRA RIBADUMIA CAMPO DE FUTBOL DE RIBADUMIA 28/03/2019
PONTEVEDRA RIBADUMIA INSTALACIÓNS TALLERES ARTURO 28/03/2019
PONTEVEDRA SALVATERRA INSTALACIÓNS TALLERES LAMAS 04/04/2019
PONTEVEDRA TOMIÑO INSTALACIÓNS TALLERES EL MILAGRO 05/04/2019

Para realizar a inspección é necesario reservar cita no teléfono 981.79.25.19 ou en calquera das súas entidades colaboradoras

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