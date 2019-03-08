Puntos de inspección ITEAF en Galicia durante marzo e abril

A empresa NAGAR SERVICIOS ven de publicar o listado actualizado dos Puntos de Inspección ITEAF (inspección técnica de equipos de aplicación fitosanitaria- Sulfatadoras) durante os meses de marzo e abril .
|PROVINCIA
|CONCELLO
|LUGAR
|DATA
|A CORUÑA
|ABEGONDO
|INSTALACIÓNS AGRÍCOLA CASTELAO
|12/03/2019
|A CORUÑA
|ARANGA
|INSTALACIÓNS TALLERES CASTELLANA
|12/03/2019
|A CORUÑA
|BETANZOS
|INSTALACIÓNS TALLERES AGRAFER
|12/03/2019
|A CORUÑA
|GUITIRIZ
|INSTALACIÓNS TALLERES AGUSTIN ANSEDE
|12/03/2019
|LUGO
|RIBADEO
|INSTALACIÓNS MORAN MAQUINARIA AGRICOLA
|12/04/2019
|OURENSE
|XINZO DE LIMIA
|INSTALACIÓNS TALLERES MAXITO
|22/03/2019
|OURENSE
|XINZO DE LIMIA
|INSTALACIÓNS TALLERES AGRONIFER
|22/03/2019
|OURENSE
|XINZO DE LIMIA
|INSTALACIÓNS TALLERES SUAREZ
|22/03/2019
|PONTEVEDRA
|A GUARDA
|INSTALACIÓNS TALLERES MOTOTERO
|05/04/2019
|PONTEVEDRA
|ARBO
|INSTALACIÓNS TALLERES JULIO VIDAL
|04/04/2019
|PONTEVEDRA
|CALDAS DE REIS
|INSTALACIÓNS TALLERES AGROUMIA
|29/03/2019
|PONTEVEDRA
|CUNTIS
|INSTALACIÓNS COMERCIAL TOLEDO
|08/03/2019
|PONTEVEDRA
|MEAÑO
|INSTALACIÓNS AGRÍCOLA CHAVES
|29/03/2019
|PONTEVEDRA
|O ROSAL
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DO ROSAL
|05/04/2019
|PONTEVEDRA
|RIBADUMIA
|CAMPO DE FUTBOL DE RIBADUMIA
|28/03/2019
|PONTEVEDRA
|RIBADUMIA
|INSTALACIÓNS TALLERES ARTURO
|28/03/2019
|PONTEVEDRA
|SALVATERRA
|INSTALACIÓNS TALLERES LAMAS
|04/04/2019
|PONTEVEDRA
|TOMIÑO
|INSTALACIÓNS TALLERES EL MILAGRO
|05/04/2019
Para realizar a inspección é necesario reservar cita no teléfono 981.79.25.19 ou en calquera das súas entidades colaboradoras