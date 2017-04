Demandan que os produtos ecolóxicos importados cumpran a normativa europea

A Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) e Cooperativas Agro-alimentarias de España súmanse á campaña das cooperativas francesas en demanda de que non se conceda a etiqueta Bio aos produtos importados que non cumpren a normativa europea

A Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) e Cooperativas Agro-alimentarias de España súmanse á campaña da Federación francesa de cooperativas de froitas e hortalizas, FELCOOP, en demanda de que non se conceda a etiqueta Bio aos produtos importados que non cumpren a normativa europea

En concreto, as cooperativas galegas, españolas, francesas e italianas piden á Comisión Europea que “sexa coherente coa normativa sobre produción ecolóxica, actualmente en discusión, e esixa as mesmas normas aos agricultores europeos e aos produtores de terceiros países”.

A Unión de Agrupacións de Produtores de Plátanos de Guadalupe e Martinica, integrada en FELCOOP, lanzou a alerta durante o Salón da Agricultura de Paris, denunciando o que consideran “competencia desleal dos produtores de plátanos ecolóxicos de terceiros países a quen se lles facilita o acceso ao mercado comunitario a través dun sistema de equivalencia”. “Esta distorsión de competencia -advirten- constitúe en realidade un perigo para todos os produtores europeos, con independencia das súas producións, que cumpren os estándares de produción máis elevados do mundo”.

“Este sistema de equivalencia resulta enganoso para o consumidor”

As organizacións cooperativas han denunciado que os organismos certificadores dos países non membros da Unión Europea que acreditan o carácter ecolóxico dos produtos agrícolas fano conforme ás normas nesta materia dos países en cuestión e non conforme ás normas europeas. “Este sistema resulta enganoso para o consumidor, que non pode diferenciar entre un produto ecolóxico que respecte as obrigacións impostas aos produtores europeos e un produto ecolóxico de terceiros países que non respecte estas obrigacións e que está unicamente etiquetaxe por equivalencia”, advirten.

Cirilo Arnandis, presidente do consello sectorial de froitas e hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España, apoiou esta iniciativa por medio dun vídeo no que pediu á Comisión que só se poidan comercializar como ecolóxicos os produtos de terceiros países que cumpren as mesmas normas e estándares que os europeos. Trátase segundo Arnandis, “dun problema que afecta a todos os produtores e cooperativas de produción ecolóxica europea, polo que é necesario que a Comisión que está a traballar nesta normativa defenda os intereses dos produtores e consumidores europeos”.

“Dicimos sei -subliña- a un cambio da normativa europea con obxecto de impoñer estritamente as mesmas normas aos agricultores europeos e aos produtores de terceiros países”.