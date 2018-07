Curso sobre agricultura ecolóxica en Lalín

Lalín acollerá este verán un curso sobre agricultura ecolóxica, organizado pola Asociación de Montes Baixos, en colaboración co Sindicato Labrego Galego (SLG). Está financiado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolmento Rural: Europa inviste non rural, polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. A iniciativa desenvolverase entre o 23 deste mes ata o 27 de agosto.

O curso é de 20 horas repartidas en cinco sesións e impartirase os luns en horario matinal, de 10.00 a 14.00 horas.

Os interesados poderán obter máis información e inscribirse a través do correo electrónico [email protected] ou a través do teléfono 986 792 268, chamando de 10.00 a 14.00 horas.