Xornada sobre as posibilidades e silvicultura das plantacións forestais de cerdeira

Data inicio: 07/11/2017

Data fin: 07/11/2017

Lugar: Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Marín, Pontevedra.

A cerdeira é unha das especies sobre as que o Centro de Investigación Forestal de Lourizán orientou as súas investigacións nos últimos anos, pois considérase de interese para o monte galego. Este martes 7, o Centro organiza unha xornada para explicar as posibilidades, usos e silvicultura que precisa a especie. A sesión, de asistencia gratuíta, precisa de inscripción previa a través do correo electrónico infolourizan.mr (arroba) xunta.gal.

O programa da xornada é o seguinte:

9:00 – Presentación

Representante da Dirección Xeral de Ordenación Forestal

9:15 – Situación actual das masas de cerdeira.

Relator: Santiago Barciela García.

(Centro de Investigación Forestal de Lourizán).

9:45 – Emprego de frondosas na prevención/expansión do incendio.

Relator: Enrique Martínez Chamorro.

(Director do Centro de Investigación Forestal de Lourizán)

10:15 – Os clons de cerdeira rexistrados como materiais forestais de reprodución.

Relatora: Mª Eugenia Miranda Fontaíña.

Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

10:45 – A biotecnoloxía ao servizo da produción de frondosas de calidade.

Relatora: Marga Fraga.

(Cultigar).

11.15 – Descanso.

11:45 – Visita a unha plantación clonal de cerdeira.

Relatora: Mª Eugenia Miranda Fontaíña.

(Centro de Investigación Forestal de Lourizán)

12:15

A madeira de cerdeira en serradoiros e como materia prima de talla,

cestería e pequeno moble.

Relatores: Rafael Peláez, Enrique Táboas.

12:45

Mesa redonda

Josefa Fernández López, Enrique Martínez Chamorro

María Eugenia Miranda Fontaíña

Centro de Investigación Forestal de Lourizán

14:30 – Debate.



Anexo

– Folla de inscripción (Pdf).