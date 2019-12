Récord de exportacións da industria forestal no 2018, ralentización no 2019

A industria forestal galega mantén a liña de crecemento das últimas campañas, cun novo récord de exportacións por valor de 911 millóns de euros no 2018, un 4,6% máis que no anterior exercicio. Tamén melloraron as cifras de facturación do sector, que rondan os 2.300 millóns de euros (+2%) e de emprego, con máis de 21.000 empregos directos na cadea da madeira (+4,8%), situándose ambas cifras en niveis similares ós anteriores á crise iniciada no 2008.

O principal capítulo de facturación da cadea é o de taboleiros e pasta de papel, con 1.043 millóns de euros, seguido de rematantes (462 millóns) segunda transformación da madeira (405 millóns) e aserrado e primeira transformación (384 millóns).

Os datos déronse a coñecer hoxe en Pontevedra nun acto organizado pola Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) en colaboración coa Escola de Enxeñería Forestal (Uvigo). A presentación do informe 2018 da cadea da madeira correu a cargo do director da Escola, Juan Picos, que tamén foi o coordinador do traballo.

Picos destacou a evolución positiva dos distintos sectores da industria forestal, salvo a excepción da segunda transformación, que reduciu a súa facturación un 17% “polo retroceso de segmentos como o contract”. O contract, centrado na elaboración de mobiliario para cadeas de establecementos ou hoteis, experimentara un crecemento do 26% no periodo 2015-2017, pero o volume de facturación internacional acadado non se puido manter no 2018, se ben para o 2019 espérase unha estabilización dos seus números.

Os crecementos de facturación da industria forestal no 2018 producíronse principalmente no sector do aserrado (+8%) e nas industrias do taboleiro e pasta do papel (+9%). Tamén os rematantes forestais, que se encargan da corta e saca da madeira no monte, melloraron as súas cifras en arredor dun 2%.

Exportacións

As exportacións da industria forestal, que se duplicaron desde o ano 2000, teñen como principais destinos os países europeos (79%), cun total de 47 países en Europa destinatarios de exportacións galegas. Por valor total, os principais destinos foron Portugal (194 millóns de euros), Francia (94,5) e Alemania (80 millóns de euros).

No segmento de madeira en rollo, sen transformar, destaca Portugal, con 103 millóns de euros. O país veciño tamén é lider en importancións de taboleiros e madeira aserrada (73,3 millóns), en tanto Alemania figura á cabeza en compras de pasta de papel (68 millóns de euros), seguido de Polonia (42 millóns).

En canto ó Reino Unido, que se espera que peche o Brexit proximamente, as vendas galegas da industria forestal totalizaron 48,4 millóns de euros, dos que 38 foron manufacturas de madeira (taboleiros e madeira aserrada) e 6,7 millóns en mobiliario.

Perspectivas do 2019

Os datos que se coñecen xa do 2019 apuntan a unha ralentización do sector, con leves descensos en facturación e vendas ó exterior. Lastran os números factores como a caída do prezo internacional da pasta de papel, unida á incertidume dos mercados internacionais por cuestións como o Brexit ou as batallas arancelarias entre distintos países.