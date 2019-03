O rei, Felipe VI, asistirá en Galicia á celebración do Día Internacional dos Bosques

Galicia acollerá o próximo mércores 20 de marzo os actos estatais de celebración do Día Internacional dos Bosques, coa organización da iniciativa Juntos por los Bosques, na que participa a cadea galega da madeira. O evento contará coa asistencia do rei, Felipe VI, e coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, e do ministro de Agricultura, Luis Planas.

A celebración desenvolverase no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón (A Coruña) e contará coa asistencia dunha ampla representación da cadea galega da madeira, de entidades e colectivos sociais e de entidades do sector forestal a nivel estatal.

O Día Internacional dos Bosques, unha efeméride fixada pola Organización das Nacións Unidas (ONU), parte este ano co lema ‘Os Bosques e a Educación’, que trata de resaltar a importancia da promoción da cultura forestal. Ese é o obxectivo co que a cadea galega da madeira organizou o programa do evento, que incluirá relatorios e unha visita de campo a traballos forestais.

O acto de celebración contará coa presenza de arredor de 200 persoas, estando a asistencia restrinxida por invitación.