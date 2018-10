O Plan Forestal, visto para sentencia

O Plan mantén as incógnitas sobre o futuro do eucalipto en Galicia.

O Plan Forestal de Galicia afronta a súa última fase de trámites, unha vez que este venres remate a fase de alegacións públicas. O proxecto está a xerar na maior parte do sector forestal unha sensación de indefinición, pois o documento plasma unha serie de ‘boas intencións’, pero postérgase a concreción das medidas a aplicar a futuras normativas ou ós Plans de Ordenación dos Recursos Forestais, que se acometerán en cada un dos 19 distritos forestais de Galicia. En termos futbolísticos, tírase a pelota para diante e todo quedará á vontade do Goberno autonómico que saia das urnas no 2020.

As alegacións conforman dous grandes bloques, un contra o eucalipto e outro contra o abandono do monte

O proceso de alegacións ao Plan conclúe con dous grandes bloques de propostas. Dun lado, a Organización Galega de Comunidades de Montes, o Sindicato Labrego e outros 68 colectivos medioambientais, sociais e comunidades de montes que veñen de solicitar en conxunto a retirada do Plan Forestal por entender que fomenta os monocultivos de eucalipto e que non hai un proxecto de ordenación do monte galego.

Doutro lado, o resto de colectivos da cadea da madeira, asociacións de propietarios e de empresas, que traballaron na presentación conxunta de alegacións orientadas a lograr maiores incentivos para a xestión forestal, na idea de reducir o abandono que experimenta parte do monte.

Ábrese agora o periodo para que a Xunta analice as alegacións presentadas e afronte no que resta de ano a redacción definitiva do Plan Forestal. Non se agardan grandes novidades nos eixos do documento, que, en resumo, ambiciona extender en 100.000 hectáreas as plantacións de piñeiro, en 50.000 as de frondosas caducifolias (carballos, castiñeiros, cerdeiras, etc.) e aumentar os pasteiros no monte ata 225.000 hectáreas.

O Goberno galego tamén ten manifestado a súa vontade de conxelar a actual superficie ocupada polo eucalipto. O Plan contempla que o eucalipto ocupe 35.000 hectáreas máis, se ben, dado que o último inventario forestal é de hai case unha década, dáse por feito que esas 35.000 hectáreas adicionais que se propoñen no Plan probablemente xa foran superadas.