As franxas de protección contra o lume prenden a polémica

A obriga legal de manter rozados e sen piñeiros nin eucaliptos os 50 metros circundantes arredor de vivendas e núcleos de poboación está a xerar nos últimos días unha intensa polémica. O debate iniciouse este martes na comisión de Agricultura do Parlamento, cando o deputado do Bng Xosé Luis Rivas ‘Mini’ acusou á Xunta de “chantaxear en toda regra” ós Concellos coa creación dun sistema público de xestión de biomasa.

O sistema público de xestión de biomasa, que se propón rozar 4.000 hectáreas anuais, ofreceralle ós veciños dos Concellos que se adhiran rozas bonificadas a un prezo de 350 euros por hectárea. Desde a perspectiva do Bng, as esixencias da Xunta deixarán ós Concellos que participen no sistema entre a espada e a parede.

“Se se suman ó sistema, teñen un evidente risco de colapso, pois estarán obrigados á execución subsidiaria das rozas nas franxas de protección, un proceso que pode esixir ata cinco meses de trámites legais de notificacións a cada propietario individual. Os Concellos non teñen persoal para afrontar ese proceso e moito menos persoal preparado” -criticou Rivas.- “Claro que se un Concello non se adhire ó sistema, pobre del se lle pasa unha desgraza cos lumes, pois vaille ir todo enriba. Estamos ante unha chantaxe en toda regra”.

En resposta ó deputado do Bng, interviu no Parlamento o director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, que se amosou sorprendido polas críticas do Bloque: “Estou sorprendido. Parece que foi un Goberno do PP o que decidiu no 2007 este reparto competencial que fai responsables ós Concellos de controlar as franxas de protección contra incendios”, cuestionou. Fernández Couto foi máis alá e declarou que había Concellos con recursos suficientes que non estaban facendo nada para a prevención contra os lumes.

Tal acusación levou nos últimos días a un pronunciamento público da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que acusou á Xunta de usar ós Concellos “como escudo para licuar responsabilidades políticas”. Desde a Fegamp destacouse que en xuño do 2017 pedíronlle axuda á Xunta para a limpeza das franxas de protección e “recibimos como resposta unha copia do que di á lei ó respecto”, critican. Logo daquelo, chegaron os lumes de outubro, nos que arderon 50.000 hectáreas de monte e morreron catro persoas.