A Deputación de Pontevedra traballa en directrices para a prevención de lumes forestais

A Deputación de Pontevedra proxecta elaborar esta primavera un documento de directrices encamiñadas a mellorar a xestión forestal e reducir as consecuencias dos lumes. O organismo provincial asinou un convenio coa Universidade de Vigo co fin de reunir en Pontevedra a uns 15 expertos internacionais, que serán os encargados de consensuar un documento de propostas.

O vicepresidente da Deputación, César Mosquera, explicou que o convenio é resultado da preocupación da Deputación polo monte: “Unha vez teñamos este documento consolidado, con propostas solventes e elaborado con credibilidade por xente con experiencia, as institucións teremos un marco ao que aternos para actuar”, subliñou.

A idea da Deputación pasa por seleccionar un Grupo Experto (GE) composto por persoas de talento no ámbito dos incendios forestais e da silvicultura preventiva, cunha traxectoria científica ou técnica relevante, para que actúen como catalizadores da innovación en materia forestal.

Este Grupo Experto, segundo sinala a Deputación, ademais de realizar unha diagnose da vaga de lumes de 2017 na provincia de Pontevedra, indicará os seus factores desencadeantes máis importantes e nomeadamente aqueles nos que é posible intervir de xeito preventivo no futuro para evitar unha reiteración do acontecido. Ademais levará a cabo unha proposta de directrices sobre medidas de carácter preventivo de incendios forestais.

Metodoloxía de traballo

O traballo a realizar polo GE comezará a xestarse cun informe individual inicial de cada un dos expertos convidados. Eses informes serán presentados e discutidos en grupo posteriormente nunha reunión de traballo presencial na Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, da que sairá un informe consolidado, logo de chegar a conclusións conxuntas e compartidas.

Segundo explicou o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, este traballo ten un formato e unha metodoloxía novidosas no ámbito forestal: “Imos elaborar un informe ao estilo máis moderno, coas pautas que segue a Unión Europea, por exemplo, ao facer informes sobre o cambio climático. Creamos un panel de expertos e cada un dende o seu ángulo aporta a súa visión. Despois, de todas as miradas e aproximacións, tírase un denominador común para lanzar as conclusións que derivarán en directrices. Esta metodoloxía gústanos, parécenos interesante para este problema e nunca se fixo ata o de agora”, asegurou.

Pola súa parte, o futuro coordinador do GE e director da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, Juan Picos Martín, destacou que a proposta da Deputación para facer un documento de directrices para a mellora da xestión do monte “é un grande reto” por confrontar opinións e diferentes aproximacións que enriquecerán o resultado final. “Serán recomendacións baseadas en ciencia e o resultado será un referente. Queremos aportar unha nova aproximación á realidade e para iso imos tentar fichar aos mellores para esta aliñación”, explicou, engadindo que no GE estarán presentes expertos galegos, portugueses, do estado español e tamén europeos, entre outros posibles técnicos internacionais.