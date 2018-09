Curso de inventarios forestais e cubicación de madeira

Data inicio: 03/10/2018

Data fin: 05/10/2018

Lugar: Santiago de Compostela, A Coruña.

Santiago acollerá do 3 ó 5 de outubro un curso de realización de inventarios forestais e cubicación de madeira. A actividade ten 20 horas lectivas, 10 teóricas e 10 prácticas, e está organizada pola Federación de Aserradoiros e Rematantes de Galicia (Fearmaga). O obxectivo do curso é cualificar ó persoal das empresas do sector forestal nas técnicas de mostreo básico, uso de equipos e cubicación de madeira.

Nas prácticas de campo, está previsto facer medicións e inventario de parcelas de piñeiro e de eucalipto.

Os contidos previstos para o curso son os seguintes:

– Inventario de vexetación: identificación de especies, técnicas de mostreo, inventario forestal e recollida e almacenamento de datos.

– Uso de aparatos e equipos en inventario de vexetación: equipos e medios para medicións, posicionamentos e sinalización – marcaxe de plantas e árbores. Prevención de riscos laborais.

– Cubicación de madeira: cubicación forestal, métodos e aplicacións – programas aplicados á cubicación da madeira-.

As prazas son limitadas. Para inscribirse, pódese contactar coa organización no teléfono 981-568.390 ou no e-mail informacion (arroba) maderasdegalicia.es.