Creada na Fonsagrada a quinta sociedade de fomento forestal de Galicia

Unha trintena de propietarios da parroquia fonsagradina de Cereixedo agrupáronse para facer unha xestión forestal conxunta das súas terras, un total de 189 hectáreas. Forman a que é a quinta sociedade de fomento forestal (Sofor) de Galicia, un instrumento que busca combatir o minifundio a través dunha agrupación que acometa un aproveitamento conxunto das terras.

As primeiras Sofor de Galicia naceron no 2014 e no 2015 en Silleda (2), A Estrada (Pontevedra) e Serra de Outes (A Coruña). Desde aquela ata agora, foron dous anos de parón, sen ningunha nova sociedade creada, o que levou á oposición e ó sector forestal a cuestionar a validez das Sofor como ferramenta para reducir o minifundio.

A Consellería, pola súa banda, salienta que a parte das cinco Sofor xa rexistradas de xeito definitivo, hai outras dúas inscritas con carácter provisional, unha en Lalín (Pontevedra) e outra no Irixo (Ourense), que suman 300 hectáreas e 17 propietarios.

Noutras áreas como a Costa da Morte ou o interior de Lugo, a Xunta constatou o interese pola formación de novas sociedades, polo que Medio Rural pronostica que no futuro poderían crearse outras seis Sofor máis.

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, visitou onte a Sofor de Santa Juliana, na Fonsagrada, a última en constituírse e que se formalizou o pasado día 25 de agosto. Vázquez destacou que a excesiva fragmentación do monte galego dificulta a obtención de rendibilidade, polo que considerou imprescindible o impulso das Sofor. Medio Rural lembra tamén que as Sofor poden solicitar a concentración privada dos seus terreos, que é financiada pola Administración.