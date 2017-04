A Xunta confirma que tamén amplía o prazo de solicitude da PAC ata o 15 de maio

A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, anunciou este xoves no Parlamento Galego que a Xunta tamén se suma á ampliación de 15 dias realizada polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para solicitar as axudas da PAC 2017/2018 e que rematará deste xeito o vindeiro 15 de maio.

A directora xeral avanzou que as previsións para esta nova campaña serán duns 173,5 millóns de euros para achegar a máis de 33.000 agricultores e gandeiros. Neste senso, Belén do Campo adiantou que este venres se procederá a realizar un novo pago de 14 millóns de euros, chegando así á cifra de 142 millóns de euros xa pagados, o que beneficia a máis de 26.600 galegos do sector primario.

A directora xeral avanzou que, “aínda que o prazo remata o vindeiro 30 de xuño para pagar estas subvencións, a Consellería xa está rematando o pago das mesmas, quedando as que teñen que integrar os resultados do control de campo na aplicación informática”.

Sobre o peche de granxas, a directora xeral explicou que “do total das explotacións que desapareceron no interanual entre xaneiro de 2016 e 2017, constátase que máis do 65% tiñan menos de 20 reses e, a gran maioría delas, fixérono por xubilación e falta de remuda xeracional”. Así mesmo, tamén sinalou que “máis da metade das granxas son explotacións grandes, potentes e modernas”.

Couza guatemalteca da pataca: a próxima semana empezarase a recoller pataca na zona infestada

Belén do Campo avanzou en sede parlamentaria que a vindeira semana se empezará coa recollida de pataca infestada pola couza guatemalteca (Tecia solanivora). Así, os primeiros concellos da provincia da Coruña que deberán levantar as plantacións son Cabanas e Ares, mentres que na provincia de Lugo serán Riotorto e A Pontenova. “Trátase de facer unha recollida de abaixo-arriba para evitar posibles contaminacións e así poder erradicar esta praga na nosa comunidade”, asegurou.

Un total de 25 equipos levarán a cabo esta recollida e o produto levantado será trasladado en camións estanco para garantir un correcto illamento da carga. Tal e como explicou a directora, unha vez que deixen a zona infestada, os camións non realizarán ningunha parada ata a chegada ao punto de destino, onde serán baleirados en instalacións pechadas e, de forma inmediata, se procederá á destrución da carga.

A directora xeral tamén recordou que este xoves abriuse o prazo para solicitar as indemnizacións pola destrución de pataca afectada. Pártese cun orzamento inicial de preto de 250.000 euros para esta finalidade, que poderá incrementarse con fondos adicionais para cubrir toda a demanda.

O baremo de indemnizacións oscila entre os 0,30 euros/quilo (para o tubérculo de consumo producido na explotación) e os 0,70 euros/quilo para a pataca de semente. No caso das plantacións establecidas en zonas infestadas, fíxase unha indemnización de 0,40 euros por metro cadrado de superficie plantada.

Así mesmo, reiterou que se manteñen os traballos de trampeo para vixiar que a praga non se estenda a outras zonas, puntualizando que ata o de agora seguen a ser 31 os concellos infestados. Neste senso, colocáronse un total de 966 trampas en campo e 357 trampas nos almacéns das zonas infestadas, así como nas zonas tampón e nas principais zonas de produción de pataca (Bergantiños e A Limia).

Plan de fixación de poboación

Preguntada pola perda de emprego no sector agrario, a directora xeral destacou que, en base aos datos do Instituto Galego de Estatística, o sector primario aumentou en case 4.000 empregos no último trimestre do ano 2016 e, con respecto ao mesmo trimestre de 2015, a ocupación no sector primario medrou un 18%.