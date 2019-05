Xornada de portas abertas en granxas da comarca de Chantada

Data inicio: 14/05/2019

Data fin: 14/05/2019

Lugar: Chantada, España

A mocidade do Sindicato Labrego Galego (SLG) organiza o vindeiro 14 de maio, martes, as Segundas Xornadas de Granxas Abertas, que se celebrarán ao longo de todo a ano e que ese día centraranse en visitar granxas da comarca de Chantada.

O programa é o seguinte:

11:00 horas. Visita a “Tres Fuciños: Cooperativa Galega”. Pequena granxa produtora de Porco Celta situada no lugar de Carballedo, no concello do mesmo nome.

13:00 horas. Visita a Casa do Neiro, granxa de vacún de leite en ecolóxico. Lugar: Esmoriz, Chantada.

15:00 horas. Xantar no Cinema Palleiriso, en Garabelos.

17:00 horas. Visita a Adegas Diego de Lemos, en Pincelos (Chantada). Visita á unha adega co primeiro viño certificado en ecolóxico en Galicia.

Para máis información escribir a [email protected] ou chamar ao 981 554 147