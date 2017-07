Rexistro policial no Centro Tecnolóxico da Carne

A Policía Nacional está recopilando documentación no organismo ourensán. A Consellería do Medio Rural declárase a plena disposición das forzas de seguridade

A Policía Nacional accedeu esta mañá ás instalacións do Centro Tecnolóxico da Carne, en San Cibrao das Viñas (Ourense) para proceder a un rexistro das instalacións co obxectivo de recopilar documentación que puidera ser de interese para unha investigación en curso.

A actuación prodúcese a raíz dunha denuncia da Fiscalía de Ourense, segundo trascendeu pasado o mediodía en diversos medios de comunicación. Foron os axentes da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da comisaría provincial os que encabezaron o rexistro. A plantilla de traballadores do Centro tivo que permanecer fóra das instalacións en tanto se efectuou a inspección policial.

A Fundación Centro Tecnolóxico da Carne está dirixida por un Padroado liderado pola Consellería do Medio Rural. Desde a Consellería din descoñecer os motivos do rexistro, pero decláranse a plena disposición do que requiran as forzas de seguridade e sinalan a súa vontade de colaboración total. Segundo a Consellería, non houbo detencións nin se esperan.

O padroado do Centro Tecnolóxico da Carne aprobou hai cousa dun mes o balance do 2016, no que destacaban os 35 proxectos de I+D desenvoltos durante o último exercicio. As súas contas anuais para este ano rondaban os 3,5 millóns de euros.