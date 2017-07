A privatización da auga no rural multiplica ata por dez o seu custo para os veciños

As comunidades de traídas veciñais advirten de que se lles está a denegar a renovación de concesións “para favorecer ó lobby empresarial”. Os primeiros problemas rexístranse no Baixo Miño

As comunidades de traídas veciñais, claves no abastecemento de auga no rural durante décadas, enfróntanse a un futuro incerto. En distintos concellos do sur de Galicia, como Tui, estáselles denegando ás comunidades veciñais a renovación das concesións de captación. O motivo, a posta en marcha no mesmo territorio de redes públicas, entregadas en concesión a empresas privadas.

“Queren impoñer a privatización da auga en Galicia”, advirte Rafael Carrera, da asociación Coxapo, que engloba a comunidades de traídas veciñais de toda Galicia. Desde Coxapo defenden a eficiencia da autoxestión das augas e advirten dos custos que terán para os veciños as redes públicas en concesión.

“Un veciño de Tomiño paga 50 euros ó ano coa autoxestión da auga. Coa rede municipal, unha vivenda do rural con gran consumo pode pagar 54 euros ó mes”

O colectivo pon o exemplo de Tomiño, un concello do sur de Pontevedra no que hai 37 traídas veciñais. “Agora mesmo o custo para os veciños do mantemento das traídas veciñais de Tomiño ronda os 50 euros ó ano. Coa rede pública que xestiona Aqualia, unha vivenda do rural que teña horta e animais para autoconsumo, cun gasto de 1.200 litros día, podería pagar ata 54 euros ó mes” -compara Carrera-. “Os sistemas de autoxestión son claramente máis eficientes e non estamos de acordo con que se queiran eliminar as traídas veciñais para beneficiar a un lobby empresarial”, cuestiona.

Normativa

A Confederación Hidrográfica Miño Sil ten previsto manter reunións informativas nos concellos do Baixo Miño para abordar a situación. O organismo advirte de que a normativa non permite que exista máis dunha concesión por usuario, polo que se o Concello, a través dunha traída municipal, pode dar servizo a usuarios que viñan usando outra traída, a petición de renovación da concesión desa traída será denegada.

Só se permitiría a continuación da captación veciñal no caso de que por cuestións de orografía ou outras, o abastecemento municipal non puidese proporcionar suministro.

As comunidades veciñais, pola súa banda, cuestionan a normativa. Non entenden por que hai que priorizar as redes públicas fronte ás veciñais preexistentes. “As comunidades veciñais de augas encabezaron un proceso de modernización que se acometeu en Galicia a finais dos 60 e nos anos 70. As traídas fixéronas os propios veciños, con pico e pala, con man de obra propia e material propio”- reivindica Coxapo-. “Ás administracións correspóndelles en todo caso apoiar estas traídas, non tentar rematar con elas”, critican.

Accións

O malestar dos comuneiros de augas levou ó inicio dunha campaña de recollida de sinaturas, que xa leva recabados 15.000 apoios, e á celebración de asembleas de afectados e de reunións con partidos políticos. “Queremos que esta situación se aclare no Parlamento galego. Por que todo isto?” -cuestiona Rafael Carrera.- “Pensamos que se quere entregarlle a xestión da auga a un monopolio formado por catro ou cinco grandes empresas”.

Os problemas máis serios ata o de agora rexistráronse en Tui (Pontevedra), onde cinco comunidades veciñais xa viron denegadas a súa petición de renovación de concesión, con indicación de que deben conectarse á rede pública. “En Tui, Porriño, Mos e Salceda está en marcha o Consorcio do Louro, un organismo participado pola Xunta que está a extender as traídas municipais -xestionadas por unha unión temporal de empresas-. A Xunta di que a 100 metros desa rede, os veciños están obrigados a conectarse á mesma. Queremos que se modifique esa norma. Preocúpanos non só o caso de Tui, senón o precedente que senta a nivel de toda Galicia”, advirte Rafael Carrera.