Os gandeiros valoran positivamente os cambios para a nova tempada de caza do xabarín

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicou este martes no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Resolución pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2017-2018.

Por parte dos gandeiros, dende Unións Agrarias valoran positivamente que o inicio da temporada se adiante ao 26 de agosto para controlar os danos dos xabaríns ou que facilite a caza por control de poboacións e danos nas zonas vedades. Sen embargo, instan a cambiar a Lei de Caza para permitir focos e miras nocturnas nas esperas.

Segundo o establecido nesta Resolución, a vindeira tempada de caza abarca desde o 1 de agosto deste ano ata o 31 de xullo do 2018, establecéndose como o período hábil xeral para exercer a actividade o comprendido entre os días 15 de outubro de 2017 e 6 de xaneiro de 2018, ambos incluídos. Considéranse días hábiles de caza con carácter xeral os xoves, domingos e festivos de carácter estatal e autonómico.

Novidades: os sábados poderanse realizar batidas de xestión

Entre as principais novidades que se recollen para a nova tempada, destaca o feito de que nos Tecor e explotacións cinexéticas comerciais, posibilítase realizar batidas de xestión e esperas en toda a súa superficie os sábados do período hábil de caza menor.

Tamén se poderán realizar batidas e esperas nas zonas vedadas dos tecores nos períodos comprendidos entre o 2 de setembro de 2017 e o 14 de outubro de 2017 e desde o 7 de xaneiro ao 11 de febreiro de 2018, cando se planificaran e executaran actuacións de mellora sobre aquelas poboacións cinexéticas que poidan ser afectadas negativamente polo raposo.

Inclúese a modalidade de caza de axexo como medida para reducir os danos producidos polo corzo.

Establécense nesta resolución dous novos procedementos:

– Solicitude de aprobación do Plan Anual de Aproveitamento Cinexético (procedemento MT720A).

– Solicitude de aprobación da renovación do Plan de Ordenación Cinexética (procedemento MT720B).

A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores, de acordo co establecido na nova normativa que regula o procedemento administrativo.

Réximes por especies

Na seguinte táboa indícanse os períodos hábiles para a tempada de caza 2017-2018 por especie.

ESPECIE PERÍODO HÁBIL OBSERVACIÓNS Arcea e Agacha Prorrógase o seu período hábil en terreos cinexéticos de réxime especial ata o 11 de febreiro do 2018 Raposo Autorízanse batidas en dous períodos: dende o 02/09/17 ata o 14/10/17 e dende o 07/01/18 ata o 11/02/18, os xoves sábados, domingos e festivos Autorízase a modalidade de espera como medida de xestión Paspallás Non hai novidades As modalidades en man e ao salto, permiten un máximo de 15 escopetas por xornada e cuartel de caza Corzo Con carácter xeral, prohíbese o aproveitamento das femias, permitindo a súa caza puntual e localizada, como consecuencia dos danos que poidan ocasionar Sempre e cando se solicite e xustifique, autorizarase a caza das femias adultas en descaste nas modalidade de axexo, batida ou montaría en dous períodos: ben do 02/09/17-14/10/17 ou ben do 07/01/18-04/02/18 a elección do titular do aproveitamento Xabaril O período hábil de caza en terreos de réxime cinexético especial é do 26/08/2017 ata o 14/01/2018 xoves, sábados, domingos e festivos. En terreos de réxime cinexético común do 26/08/2017 ata o 31/08/2017 e do 07/01/2018 ata o 14/01/2018 os xoves, sábados, domingos e festivos, e do 01/09/2017 ao 05/01/2018 unicamente os sábados. Cervo, gamo e muflón O período de caza con todas as modalidades de caza é do 15/10/2017 ata o 14/01/2018 Cabra montés A modalidade permitida é o axexo, autorizándose a caza de machos selectivos e femias adultas en descaste dente o 15.09.2017 ata o 31.10.2017, e de machos trofeo dende o 15.12.2017 ata o 15.03.2018