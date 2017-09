O Ministerio confirma que en febreiro convocará as axudas do Plan Renove de maquinaria agrícola

O Ministerio de Agricultura confirma que “a principios do ano 2018, por exemplo en febreiro” convocará as axudas do Plan Renove para a adquisición de maquinaria agrícola. Agricultores e gandeiros queixáronse de que na convocatoria deste ano tiveron un prazo de solicitude moi curto, de 45 días e en pleno verán.

O Ministerio atribúe esta demora a que “ata principios de xullo pasado, non tivemos orzamento para 2017, o que atrasou a tramitación do real decreto de bases e, con iso, a orde de convocatoria das axudas”.

Con todo, destaca que “a pesar do curto período de tempo dispoñible, as solicitudes cubriron o orzamento dispoñible, o que indica que houbo unha resposta rápida por parte dos agricultores”.

Para a convocatoria do Plan Renove 2018, desde o Mapama avanzan que “debido a que xa temos o real decreto de bases publicado, que é onde se establecen os requisitos, poderemos abrir a convocatoria no principio do ano, por exemplo en febreiro, e ter o prazo aberto durante moito máis tempo ata que se esgote o orzamento”.

“Pode haber cambios para axilizar a tramitación”

Onde non haberá variacións é no importe orzamentario previsto para o Plan Renove 2018: 5 millóns de euros, a mesma cantidade que na convocatoria deste ano.

Tampouco se prevén cambios nas condicións, “pois xa están establecidas no real decreto de bases que xa está publicado, por tanto, non agardamos grandes cambios, sobre todo para non atrasar novamente a convocatoria”.

“O que si que faremos -precisan desde o Ministerio- é falar coas organizacións agrarias e cos axentes do sector, fabricantes e concesionarios, para que nos digan que podemos cambiar para que as cousas funcionen mellor (…) e permitan axilizar a tramitación”.

Presentadas 632 solicitudes para a adquisición de maquinaria agrícola no Plan Renove 2017

O Plan Renove 2017 esgotou o orzamento despois de presentarse 632 solicitudes ao 15 de setembro, aínda que hai que tomar en conta que se atopan en fase de validación.

A convocatoria tivo unha ampla aceptación, particularmente no relativo á substitución da maquinaria arrastrada e suspendida, que non fora incluída nos plans de renovación anteriores.

Entre as máquinas subvencionadas atópanse tractores, que cumpren coas fases máis avanzadas de emisións permitidas pola normativa en vigor, maquinaria automotriz que cumpre tamén coas fases de emisións contaminantes máis estritas, dedicada a recolección, aplicación de produtos fitosanitarios e de fertilizantes.

O Plan de axudas tamén inclúe a posibilidade de achatarrar determinadas máquinas arrastradas e suspendidas e substituílas por outras novas do mesmo tipo. Isto permite incorporar sementadoras directas, equipos de aplicación de produtos fitosanitarios e de fertilizantes que previamente pasaron unhas probas para comprobar a súa correcta distribución e cumprimento de normativa, e cisternas de xurro equipadas con dispositivos de localización no solo do produto. Todas elas máquinas agrícolas que permiten realizar os labores agrícolas de maneira máis sustentable.