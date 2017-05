O Goberno reduce os módulos do IRPF para vacún de leite e gandería extensiva

O Boletín Oficial do Estado publicou este xoves unha Orde do Ministerio de Facenda e Función Pública pola que se fixan os Índices de Rendemento Neto na declaración do IRPF para estimación obxectiva (módulos), que recollen as propostas do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente de redución da presión fiscal para agricultores e gandeiros.

O pasado 5 de abril iniciouse o prazo para a presentación por vía telemática a través de Internet da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do ano 2016, prazo que arrinca o próximo 11 de maio para o resto de formas de presentación.

Os agricultores e gandeiros atoparanse con novidades que supoñen unha atenuación da presión fiscal, en atención ás circunstancias excepcionais do ano. Contémplanse reducións para o gando vacún de leite, a cunicultura, a apicultura ou a gandería extensiva, entre outros sectores.

O réxime de estimación obxectiva agraria (ou de módulos) do IRPF é o maioritario entre os agricultores e gandeiros de España, sendo o elixido por máis dun millón de declarantes.

As reducións de módulos aprobadas na Orde HFP/377/2017 hoxe publicada, tradúcense nunha diminución proporcional da base impoñible derivada dos rendementos da actividade agraria, e por tanto, do resultado da declaración do IRPF.

As reducións establecidas con carácter nacional para a declaración da Renda 2016 dos agricultores e gandeiros, son as seguintes:

– Apicultura (de 0,26 a 0,18)

– Bovino de leite (de 0,20 a 0,16)

– Bovino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09)

– Bovino de cría extensivo (de 0,26 a 0,18)

– Cereais (de 0,26 a 0,18)

– Cunicultura (de 0,13 a 0,07)

– Ovino e caprino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09)

– Ovino e caprino de leite extensivo (de 0,26 a 0,18)

– Porcino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09)

– Porcino de cría extensivo (de 0,26 a 0,18)

– Tomate (de 0,26 a 0,18)

A maior parte destas minoracións establécense para dar resposta á seca que afectou a grandes áreas da Península, particularmente ao sueste peninsular e a amplas zonas do interior, reducíndose o módulo das producións gandeiras extensivas para compensar a redución da dispoñibilidade de pastos. Tamén no ámbito da gandería, redúcense a nivel nacional os módulos de bovino de leite e a cunicultura, para ter en conta a súa particular situación de mercado.

No referente aos cultivos, reduciuse a nivel nacional o módulo dos cereais, con obxecto de ter en conta a situación de prezo dos cereais reducindo o seu índice de rendemento neto a nivel nacional. Igualmente redúcese o índice a nivel nacional en modulo do cultivo do tomate.

A redución de módulos recolle os efectos do temporal que tivo lugar os meses de novembro e decembro sobre amplas zonas do sueste da península e Baleares, afectando de maneira especial a cítricos e a hortalizas. Tamén recolle a redución de módulos os efectos da seca no sur e leste de España, con amplas rebaixas en oleaxinosas, leguminosas e oliveiral.

Estímase unha rebaixa da base impoñible duns 325 millóns de euros

Os efectos doutras adversidades climáticas sobre os cultivos en 2016, como as xeadas de xaneiro, os excesos de choiva primaverais e os diferentes saraibadas producidas, tamén ven reflectidos na proposta de redución de módulos para aqueles municipios en que a adversidade en cuestión tivo incidencia.

A partir da información fiscal e agraria dispoñible, estímase que o conxunto de todas estas reducións de módulos pode implicar, con respecto a un ano normal, unha rebaixa da base impoñible duns 325 millóns de euros.

Reducións á gandería integrada

Por outra banda, a Orde HFP/1823/2016, do 25 de novembro, establece na súa Disposición adicional quinta unha redución á gandería integrada, para as declaracións de 2016 e seguintes, dos índices de rendemento neto aplicables aos servizos de cría, garda e engorde de gando, pasando devanditos índices de 0,42 (no caso dos servizos de cría, garda e engorde de aves) e 0,56 (para o resto do gando) a 0,37 en ambos os casos.

Reducións utilización electricidade para a rega

A Orde HAP/2222/2014, do 27 de novembro, introduciu con carácter permanente un coeficiente corrector que poden seguir aplicando os agricultores que utilicen electricidade para a rega sobre o rendemento neto dos cultivos regados, e que supón unha redución dun 20% do mesmo.

O Goberno adoptou esta medida, xunto coa exención parcial do 85% do Imposto sobre a Electricidade para os regadores, co obxectivo de compensar o efecto sobre os regadores da subida das tarifas eléctricas do verán de 2013. Estas medidas permiten dar cumprimento ao compromiso do Goberno ao equiparar ao colectivo regador co resto dos sectores económicos, no que se refire a impacto da subida de custos eléctricos.

Finalmente, cabe destacar a Orde HAP/2430/2015, do 12 de novembro, pola que se desenvolve para o ano 2016 o método de estimación obxectiva do IRPF e o réxime especial simplificado do IVE, establece na súa Disposición adicional primeira unha redución dun 5% do rendemento neto calculado polo método de estimación obxectiva para 2016. Trátase dunha medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta á totalidade dos agricultores e gandeiros que tributen en estimación obxectiva.

A Orde pode consultarse na seguinte ligazón:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4822