O GDR Comarca de Lugo xestionará 1,6 millóns de euros ata 2018 e creará medio centenar de empregos

Presentación do GDR 4 Comarca de Lugo, Presidente do GDR Jose Angel Santos Sanchez e alcalde de Friol (c), e Paz Rodriguez Ribera (d), xerente do GDR; e José Pardo (i) alcalde de Outeiro de Rei, secretario do GDR

O Grupo de Desenvolvemento Rural Comarca de Lugo (GDR4), enmarcado no programa europeo Leader, xestionará 1,6 millóns de euros entre 2017 e 2018 para a posta en marcha de proxectos que impulsen o desenvolvemento dos seus territorios. O importe das axudas concedidas para ambas as anualidades ascende a 846.379 euros, segundo anunciaron esta luns en rolda de prensa Jose Ángel Santos Sánchez, presidente do GDR Comarca de Lugo, e a xerenta do grupo, Paz Rodríguez Rivera.

José Ángel Santos mostrou a satisfacción do GDR ao poder executar “todo o orzamento” e impulsar deste xeito a economía rural e o sector primario nos sete municipios do seu radio de acción: Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei e Rábade.

“O apoio aos sectores agrogandeiro, forestal e ambiental centran todos os esforzos do GDR”

Así mesmo, explicou que unha das prioridades do GDR4 é a xeración de emprego porque “aí está a clave” da modernización, o avance e futuro do rural. Neste sentido, estimou que nas dúas convocatorias do programa crearanse case medio cento de empregos. “Consideramos prioritario que os nosos esforzos se orienten á xeración de emprego por medio do apoio ao sector empresarial, sen esquecer -engadiu Santos- o acompañamento da Administración no proceso”.

O presidente e a xerente do GDR destacaron, ademais, que o apoio aos sectores agrogandeiro, forestal e ambiental centran todos os esforzos do GDR Comarca de Lugo, do mesmo xeito que o impulso aos mozos emprendedores.

Santos lembrou que dos 24 GDR,s que operan actualmente en Galicia “a nosa asociación é a máis nova, resultado da inquietude e do compromiso do sector asociativo, empresarial e local do noso territorio”, polo que animou a todos os axentes, tanto públicos como privados, a poñerse en contacto coa asociación para expor as súas inquedanzas, retos e proxectos.

Pola súa banda, a xerenta do GDR4 incidiu en que a diversificación económica e a igualdade de oportunidades tamén son alicerces fundamentais á hora de iniciar calquera proxecto. “Sono porque inciden directamente na calidade de vida dos territorios”, engadiu Paz Rodríguez, quen lembrou que en apenas un ano de vida, o GDR prestou especial atención á formación coa organización e posta en marcha de programas de animación nos municipios.

Proxectos produtivos e non produtivos

A xerente tamén sinalou que se resolveu a primeira convocatoria de subvencións para a execución de proxectos, que se dividen en dous tipos: produtivos (promovidos por entidades sen ánimo de lucro, entidades públicas locais ou comunidades de montes que non supoñan iniciar ou desenvolver unha actividade económica e que teñan interese público ou colectivo) e non produtivos (aqueles que supoñen a realización dunha actividade económica, a produción de bens ou servizos que impliquen creación ou mantemento de emprego).

Respecto diso, anunciou que se aprobaron un total de seis proxectos para as anualidades 2017-2018, proxectos situados en todo o ámbito do territorio GDR4, dos cales, cinco son produtivos e un non produtivo. En canto ao investimento, asegurou que por cada euro de axuda pública “xeráronse 1,98 euros de investimento”.

O GDR máis novo de Galicia

O GDR Comarca de Lugo enmárcase no programa europeo Leader 2014-2020 e constituíuse hai apenas un ano, o que o converte no máis novo de Galicia. É un dos seis que actualmente están en funcionamento na provincia de Lugo e abarca sete municipios: Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei e Rábade, territorios que se verán beneficiados coa posta en marcha de proxectos destinados a impulsar e fomentar a actividade económica e social.

O seu ámbito de acción, pola extensión dos municipios que dan forma ao grupo, é de 1.250 km2, o que supón un 12% do total da poboación de Lugo e unha poboación afectada de 28.694 habitantes (o 8% de toda a provincia).