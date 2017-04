Medio Rural proxecta un plan piloto para recuperar terras agrarias abandonadas

Galicia leva décadas perdendo terras agrarias. Parte da superficie que viñan utilizando as explotacións que cesan na actividade queda no abandono, sobre todo nas comarcas nas que continúan poucos agricultores e gandeiros en activo, como sucede en boa parte da provincia de Ourense. A Consellería do Medio Rural proxecta un plan piloto co que emprender a recuperación de terras para a produción agraria.

A iniciativa centrarase en poñer en produción superficies agrarias abandonadas procedentes de concentracións parcelarias. O investimento público en concentracións parcelarias, orientadas a dimensionar as fincas agrarias, queda en moitas comarcas sepultado polo mato e mesmo por lumes. Foi o que sucedeu en Cualedro (Ourense) no 2015, onde un gran incendio arrasou centos de hectáreas agrarias abandonadas.

Medio Rural márcase o reto de recuperar as terras abandonadas de concentracións, para o que estuda posibles fórmulas que impliquen ós propietarios na recuperación. O director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández Couto, destaca que as alternativas para poñer en valor esas terras abandonadas son moitas. Desde o cultivo de cereais, pastos ou forraxes ata a plantación de castiñeiros para froito ou oliveiras, especies autorizadas para terras agrarias.

A cuestión é aproveitar as terras, de xeito que xeren valor para os seus propietarios e para agricultores e gandeiros en activo. A Consellería baralla desenvolver unha iniciativa piloto na provincia de Ourense cun obxectivo de demostración, que sirva de exemplo para as comarcas nas que existe o problema do abandono.