Lista dos beneficiarios das axudas para innovación no medio rural

Un total de 26 grupos operativos de innovación beneficiáronse das axudas que xestiona a Consellería do Medio Rural para a execución dos seus respectivos proxectos a prol do agro galego na convocatoria de 2018. En total, estes grupos están conformados por 99 membros, tanto particulares como entidades (universidades, institucións, empresas, fundacións, consellos reguladores, etc).

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este mércores unha resolución da consellería pola que se dá publicidade a estas achegas para proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI). A Xunta xestionou case 2,4 millóns de euros para estas subvencións, que están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

O obxectivo principal desta liña de axudas é fomentar a innovación no medio rural, en áreas prioritarias de actuación tales como a xestión sustentable dos recursos naturais, os sistemas agrarios de produción, a cadea agroalimentaria, a bioeconomía ou a aplicación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) ao sector.

A estas subvencións acolléronse os grupos operativos da AEI constituídos para o desenvolvemento dun proxecto innovador. Desta forma, os beneficiarios foron os distintos membros destes grupos, tales como produtores, empresas do sector, centros de innovación e tamén entidades sen ánimo de lucro, asesoras na conservación ou no uso sustentable dos recursos naturais e outras con interese recoñecidos no ámbito rural.