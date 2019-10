A Fundación Juana de Vega lanza unha nova edición do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias

O obxectivo desta iniciativa é ofrecer novas oportunidades de impulso para as empresas do sector primario e derivados de Galicia. Entre as novidades deste ano destaca a ampliación da súa oferta de asesoramento a empresas xa existentes do sector agroalimentario, forestal, marisqueiro e pesqueiro galego

Publicidade