¿Canto terán que pagar os agricultores por reutilizar sementes de cereais e leguminosas?

Campo de centeo en Viana do Bolo.

Por primeira vez en España as cooperativas e a maior parte de organizacións agrarias asinan un convenio coas empresas de obtención de sementes de gran para facer cumprir a lexislación sobre patentes. A Coag e o Sindicato Labrego opóñense ao acordo e critican que só favorece ás multinacionais de sementes.

Por primeira vez en España as principais organizacións agrarias (Upa e Asaja), Cooperativas Agroalimentarias de España e as empresas obtentoras de sementes, agrupadas en Anove, alcanzaron un acordo o pasado 26 de xullo para facer cumprir a normativa sobre patentes de cereais de gran.

O acordo afecta ás principais zonas cerealeiras de España, e no caso de Galicia o seu efecto notarase principalmente na comarca da Limia.

E é que desde o ano 1997, e en aplicación da normativa europea, o Real Decreto 1709/1997 sobre Acondicionamento de Gran Destinado a Sementeira prohibe a agricultores e gandeiros reempregar na seguinte sementeira variedades de gran (trigo, cebada, centeo, millo para gran, leguminosas para gran..etc) protexidas por patentes -a inmensa maioría das existentes no mercado- sen o permiso da empresa obtentora e sen pagarlle un canon para compensar os gastos de investigación para lograr esas variedades melloradas.

No primeiros dez anos posteriores á entrada en vigor desta norma a administración non foi celosa no cumprimento da mesma, de forma que moitos agricultores seguiron reutilizando sen problema sementes protexidas sen permiso da empresa obtentora.

Porén, na última década o Seprona estivo actuando de oficio, tanto contra almacenistas que limpaban semente e logo vendíana para sementar, como contra os propios agricultores, o que supuxo centos de penalizacións no cobro da PAC, multas e mesmo penas de cárcere.

Canto terá que pagar o agricultor?

Neste sentido, o acordo aplicarase xa a partir da campaña 2017-2018, é dicir xa na sementeira dos cereais de inverno dentro de dous meses.

En canto ao que terá que pagar o agricultor por volver utilizar sementes de cereal certificado, simplificouse a cantidade a pagar, de forma que se antes a contribución era diferente segundo a variedade que se utilizaba, agora unificouse nunha tarifa única.

Ademais o agricultor pode decidir cando pagalo e segundo a modalidade que máis lle conveña.

En primeiro lugar, o agricultor pode pagar directamente no operador que lle limpa a semente. Se o fai así paga pola cantidade de semente que limpe e o pago é de 12 euros/por tonelada ou 1,2 euros por quintal, independentemente da variedade que sexa. Antes o pago era diferente por variedade.

Pero se o prefire pode facer o pago no momento de facer a PAC, e en función do número de hectáreas sementadas. Neste caso o pago está modulado en función do rendemento comarcal do plan de rexionalización, segundo a seguinte escala:

Zonas Rendemento medio (Kg./Ha) Comarcas Remuneración €/ha sementada A Secaño: Menor ou igual a 2.200 1 B Secaño: Entre 2.200 e 3.200 2 C Secaño: Maior ou igual a 3.200 3 D Regadío 3

Por tanto, a primeira decisión que ten que tomar un agricultor é cando quere pagar a remuneración, e en función das súas doses de sementeira e do seu rendemento comarcal que opción é a máis rendible.

Quen está exento de pagar?

Ademais, e tal como establece a lexislación europea establécese unha definición de pequeno agricultor que queda exento do pago Serán considerados pequenos agricultores aqueles que cumpran as seguintes condicións:

Zonas Rendemeento medio (Kgs/Ha) Comarcas Superficie máxima (ha) de Terra Arable declarada na PAC Índice ponderación (Has equivalentes) A Secaño: Menos de 2.200 60 1 B Secaño: Entre 2.200 e 3.200 40 1,5 C Secaño: Maior ou igual a 3.200 20 3 D Regadío 10 6

Por tanto, en comarcas de regadío como A Limia, os agricultores que sementen máis de 10 hectáreas en terra de regadío deberán pagar por reutilizar as sementes.

Como se repartirá o diñeiro recadado?

A aplicación das cantidades recadadas (equivalentes ao 50% do royalty comercial da variedade) será para os seguintes conceptos:

-O 50% como retribución directa ás empresas obtentoras de sementes.

-O 15% ás cooperativas e acondicionadores por gastos de xestión.

-O 5% ás asociacións asinantes (Asaja e Upa) para actividades de formación.

-O 30% para medidas de apoio á investigación e a calidade da semente, divididas en: un 15% con destino a un fondo de investigación e desenvolvemento de variedades en España, coxestionado por Cooperativas

e GESLIVE-Anove.

-15% con destino a axudas para a compra de semente certificada.

Desde Upa valoran que o convenio “mellora a situación dos agricultores, cunha remuneración menor que terán que pagar, á vez que se exime aos pequenos agricultores”.

Ademais, destacan que “unha parte moi importante do diñeiro recadado, o 40%, destinarase a actividades de formación e información aos agricultores, así como para proxectos de investigación”.

A este respecto, a organización agraria lembra que “nas últimas décadas as empresas de sementes estaban a diminuír os seus programas de investigación en España, o que supón que as sementes que se comercializan non están perfectamente adaptadas ás nosas condicións climatolóxicas, e ás limitacións que supoñerá o cambio climático”.