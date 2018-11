Beneficiarios das axudas da Xunta para innovacións no sector agroforestal

O Diario Oficial de Galicia publica este venres o listado dos beneficios de dúas liñas de axudas da Consellería de Medio Rural.

Por un lado, os beneficiarios das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 .

Título Beneficiario Axuda concedida (euros) 2017 2018 2019 Axuda total Proqueixo: proxecto de mellora da calidade do queixo a través da mellora do perfil leiteiro Queizuar, S.L. 6.910,00 43.630,00 49.460,00 100.000,00 Pulo ao sector da castaña: desde o souto ata a elaboración de produtos novos con castaña Agaca 6.792,40 34.716,00 26.288,00 67.796,40 Bioeconomía do SALIX Industrias del Tablero, S.A. 9.462,40 49.462,40 40.825,60 99.750,40 Aproveitamento silvopastoral con porco celta mediante sistema modular, transportable e autónomo M.V.M.C. de Carballo 7.390,00 41.230,00 25.230,00 73.850,00 Implantación dunha alimentación natural con base no emprego de ácidos orgánicos e extractos de planta Coren 6.000,00 36.680,00 20.480,00 63.160,00 Obtención de infusións e esencias a partir de procedencias galegas de especies silvestres medicinais e aromáticas Milhulloa, S. Coop. Galega 891,92 6.301,32 4.818,91 12.012,15 Desenvolvemento dun prototipo de forcípula dixital e aplicación móbil para a taxación de madeira Maderera de Cospeito, S.L. 12.887,42 67.610,98 0,00 80.498,40 Piloto clasificado automatizado de grupos de táboas por visión artificial-identificación de xemas Carronza, S.L. 7.674,56 34.931,53 34.931,53 77.537,62 Folerpas. Xeado lactofuncional Gallanova Norte, S.L.U. 8.882,40 52.733,60 38.161,60 99.777,60 Oliva galega Brava e Mansa: mellora da produción oliveira e desenvolvemento de aceites diferenciados Ouro de Quiroga, S.L. 5.475,00 35.816,00 21.804,00 63.095,00 Piloto serrado radial eucalipto automatizado. Uso de visión artificial para recoñecemento de aneis Maderas Teixeiro, S.L. 7.577,50 34.507,41 34.507,41 76.592,32 Vivervid. Proxecto piloto para produción sustentable de plantas de viveiro de vide José López Rodríguez 7.929,08 47.332,26 22.673,04 77.934,38

E por outra parte, tamén se publica a relación de beneficiarios das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.