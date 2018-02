Aclaracións para declarar barbeitos melíferos nas axudas da PAC

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar unha aclaración sobre a listaxe de especies válidas sen alcaloides en barbeitos melíferos para podelos declarar como Superficie de Interese Ecolóxico (SIE) para cobrar as axudas do pago verde nesta campaña da PAC 2018.

A nova normativa europea permite aos Estados membros que opten por unha nova categoría de superficies de interese ecolóxico -ademais dos cultivos fixadores de nitróxeno e do barbeito- como son os barbeitos melíferos. Esta nova SIE debe cumprir as condicións xerais dos barbeitos computables para superficie de interese ecolóxico, pero ademais, de forma adicional, unha serie de requisitos particulares, que permitirán distinguir estes barbeitos melíferos do resto de barbeitos computables como SIE.

Realizar esta distinción é importante dado que os barbeitos melíferos que computen como SIE teñen un coeficiente de ponderación de 1,5; é dicir, para alcanzar unha hectárea de superficie SIE cun barbeito melífero, teríanse que manter 0,67 ha de barbeito que cumpran as condicións que a continuación se detallan.

Condicións para os barbeitos melíferos

A) Na campaña de solicitudes 2018, para que as terras sexan consideradas “barbeito para plantas melíferas”, e por conseguinte superficies de interese ecolóxico coa ponderación antes indicada, deberán estar sementadas con, polo menos, unha especie melífera elixible, e deberán permanecer, e non dedicarse á produción agraria durante, polo menos, un período de seis meses consecutivos, a contabilizar dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro do ano de solicitude.

B) Dado o seu carácter melífero, e como excepción aos requisitos xerais esixibles ás superficies de interese ecolóxico, si estaría permitida a colocación de colmeas neste tipo de barbeitos.

C) As especies elixbles que computarán como esixibles para que o barbeito sexa considerado como un barbeito para plantas melíferas, son as seguintes:

– Vicia sativa (Familia Leguminosas) / Nome común: veza

– Onobrychis hispánica (Familia Leguminosas) / Nome común: pimpirigallo

– Onobrychis viciefolia (Familia Leguminosas) / Nome común: esparceta

– Calendula arvensis (Familia Compostas) / Nome común: caléndula silvestre

– Coriandrum sativum (Familia Umbelíferas) / Nome común: cilantro

– Brassica napus (Familida Brassica ou Cruciferas) / Nome común: colza

– Diplotaxis virgata (Familida Brassica ou Cruciferas) / Nome común: mostaza amarela

– Sinapis alba (Familia Brassica ou Cruciferas) / Nome común: mostaza branca

– Silene vulgaris (familia Caryophyllaceae) / Nome común: colleja

– Sarxa pratensis (Familia lamiaceae) / Nome común: sarxa dos prados

D) En ningún caso, a ou as especies implantadas deberán constituír unha produción que normalmente poida ser sexa cultivada, polo que non se poderán sementar soas, ou en conxunto, aquelas especies que respondan á consideración dun cultivo apto para a dita finalidade, tales como a vez, a colza e a esparceta.

Deberanse por tanto sementar mesturadas con algunha outra especie melífera elixible, e facerse gardando unha proporcionalidade ou equilibrio na devandita mestura. Deberase respectar unha dose mínima de sementeira razoable de modo que permita alcanzar unha cuberta herbácea axeitada para lograr o obxectivo perseguido, que é favorecer a biodiversidade e potenciar o desenvolvemento de polinizadores.

Na elección de especies, no caso de realizar mesturas, favorecerase que as súas floracións distribúanse ao longo do ano, ao obxecto de asegurar a dispoñibilidade do recurso durante a maior parte do ano.

A lista de especies elixibles poderá ampliarse a decisión do organismo xestor con outras especies melíferas adicionais para ter en conta as súas condicións particulares, que sexan autóctonas ou especies locais, sempre tendo en conta unha correcta selección en aras de fomentar aquelas especies propias do lugar, e que ademais de ter unha eficacia polinizadora, puidesen ser adxuvantes no control de malas herbas e pragas, evitándose en todo caso, aquelas de difícil control, ou que puidesen ser reservorios de axentes prexudiciais, e en particular as exóticas recoñecidas como invasoras.

E) Tamén se evitarán aquelas especies, que conteña sustancias prexudiciais, como alcaloides de pirrolicidina (Pas), que poidan terminar afectando á saúde humana. Por iso, e á luz dos estudos científicos que se están levando a cabo por diferentes Organismos, quedan desautorizadas para a súa sementeira, calquera especie dos xéneros: Borago spp., Echium spp., Heliotropum spp., e Senecio spp.

Queda permitida a presenza doutras especies de carácter herbáceo, distinta das elixibles, cando estas últimas sexan predominantes.

F) Como queda establecido nos requisitos xerais para os barbeitos SIE, en todos os barbeitos para plantas melíferas que sexan considerados superficies de interese ecolóxico, queda prohibido o emprego de calquera tipo de produto fitosanitario. Para os efectos da solicitude, dita superficie deberá ser declarada como superficie en barbeito o ano de solicitude no que se pretenda computar como superficie de interese ecolóxico.