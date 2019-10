7 proxectos innovadores para modernizar o sector agrogandeiro galego

Este venres presentáronse en Santiago de Compostela os resultados de 7 proxectos nos que participou a Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) e que supoñen innovacións en canto a cultivo de castaña, produción de leite, cría de cabra, de porco celta e de vacún cárnico, aproveitamento do metano e xestión enerxética sustentable. Estes son os principais avances que se expoñen

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) celebrou este venres en Santiago de Compostela unha xornada de presentación dos resultados de sete proxectos nos que participa xunto con diferentes entidades investigadoras e produtoras de Galicia.

Os proxectos contan con financiamento do FEADER, a Consellería de Medio Rural e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

1) EUREL: Aproveitar mellor o Nitróxeno e o Fósforo nas gandarías de vacún de leite

O proxecto “EUREL”, presentado por María Rey e Mario Fernández, técnicos de AGACA, céntrase na produción de leite competitivo e respectuoso co medio ambiente, estudou dez gandarías de vacún de leite de Galicia en varios modelos produtivos (desde totalmente extensivo e ecolóxico até intensivo), para medir balances de nitróxeno e fósforo ademais da pegada de carbono, de maneira que se poidan identificar medidas que favorezan o medioambiente sen reducir eficacia produtiva.

Entre as recomendacións ás granxas participantes: incrementar o consumo de forraxes propias, a rotación de cultivos e as leguminosas nas racións ou incidir no encalado das parcelas para favorecer a asimilación de nutrientes nas plantas.

En canto á pegada de carbono, os resultados mostran que aproximadamente o 47% procede de emisións entéricas, o 48% de agronomía e alimentación (produción de pensos e cultivos), e o restante repártese entre consumo enerxético, xestión de residuos e transportes. Desenvolven o proxecto Cooperativa Agraria Comarcal da Coruña, AGACAL e AGACA.

2) Estercosol: Aproveitar a calor xerada polo esterco para quentar invernadoiros

Manuel Riveiro, de AGACAL, presentou o proxecto “Estercosol”, co obxectivo de crear un sistema de xestión enerxética sustentable e recirculación de nutrientes para explotación. A base do proxecto, explicou, é a utilización de bombas de calor que recolle calor procedente de depósitos de esterco deseñados no proxecto e trasladar esa calor aos invernadoiros para favorecer o mantemento da temperatura e o crecemento das plantas.

Adicionalmente, traballa en reducir o adubo químico mediante un sistema de rega con ozono para oxidar a materia orgánica presente no esterco usado para abonar e, así, liberar os nutrientes que precisa a planta. Desenvolven este proxecto AGACAL e AGACA.

3) Un sistema a baixo prezo e eficaz para aproveitar o metano nas granxas

“Aproveitamento do metano nas granxas de vacún” busca reducir o impacto ambiental das emisións de metano asociadas ao gando estabulado e xerar un novo recurso enerxético valorizado na granxa. Presentouno Ángela Rodríguez, responsable área de bioenergía de Energylab. O proxecto aproveita o metano desprendido polas balsas de xurros, o que permitirá reducir os gases de efecto invernadoiro e lograr un gas valorizable na explotación, o cal, indicou Rodríguez, “vai na liña das políticas que están a ser adoptadas polas administracións” en materia de medio ambiente.

Antonio Fernández, profesor da Universidade de Vigo, explicou que o sistema de control do circuíto de toma e medición do gas deseñouse tratando de usar compoñentes de baixo custo e software baseado na nube e na Internet das cousas, facilitando así a súa xestión polos gandeiros, para o cal se preparan tamén guías. Desenvolven o proxecto a Universidade de Vigo, Energylab, SAT San Miguel (unha gandaría de Palas de Rei), Sanvicor, e AGACA.

4) Vacún cervexeiro: Diferenciar a carne de vacún criada en extensivo

O proxecto “Vacún cervexeiro” consiste na produción de gando vacún en sistema extensivo alimentado con pasto e produtos naturais e de proximidade. O obxectivo, segundo Lucio García, responsable de investigacións do CTC, é “manter o extraordinario perfil graso que trae o xato que medra comendo herba e mamando, para que non cambie durante o tres meses que pasa estabulado para cebo antes de sacrificio, e así lograr unha carne diferenciada de calidade, que se comercializará con marca propia”.

Como parte da avaliación do produto, o CTC organizou un panel de cata onde as carnes de gando alimentado polas fórmulas preparadas no proxecto obtiveron os mellores resultados.

Ademais, a Universidade de Vigo deseñou un sistema de monitorización de reses mediante tecnoloxías de xeoposicionamento, para poder controlar o rabaño sobre a superficie onde se traballou, na Serra do Suído. Tamén estudaron sistemas de son para reclamo e alerta do gando. Desenvolven o proxecto o gandeiro Arturo Baqueiro Gabián, CTC, Universidade de Vigo e AGACA.

5) Cabras 4.0: Controlar o rabaño desde o computador

“Cabras 4.0” consiste en pór en marcha un dispositivo virtual que permita controlar o rabaño a distancia, desde a pantalla dun computador ou dispositivo portátil, e responde, como indicou David Meana, técnico de Energylab, ás dificultades que supón o manexo de grandes rabaños caprinos. O proxecto elaborouse na Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Meira, nunha área de 450 hectáreas e cun rabaño de 150 cabezas, que contribúe ao control da matogueira. O proxecto inclúe un sistema de desinfección ultravioleta da auga e un de desinfección do aire do establo por ozono, para mellorar o benestar animal.

Desenvolven o proxecto a Comunidade de Montes en Man Común de Meira, EnergyLab e AGACA.

6) Copos de fariña de castaña, ou friame con castañas

No marco de “Apoio ao Sector da Castaña: desde o castiñeiro até a elaboración de produtos novos con castaña” analizouse o ciclo de vida, a pegada de carbono e a pegada hídrica asociados ao sector e creáronse novos produtos: fariña para rebozado (aínda en proceso de mellora), mortadela, fiambre, chourizo e copo de castaña.

O Centro Tecnolóxico da Carne, explicou Inmaculada González, realizou unha análise sensorial mediante un panel de catadores que valoraron aspecto visual, cheiro, textura, sabor e valoración global. Comparados con produtos comerciais, o xamón e fiambre novos foron situados entre o 50-60% da escala positiva e os copos no 71%. Os copos de castaña apuntou González, “ao non ter glute son moi interesantes para a industria alimentaria”.

7) Un sistema específico para clasificar as canles de Porco Celta

“Novos sistemas de manexo e implantación dun sistema de clasificación de canles de Porco Celta” foi presentado por Elisa Alonso, (CTC). As canles de porco celta presentan maior porcentaxe de magro, unha infiltración de graxa diferente e un crecemento máis lento que outras razas polo que no sistema habitual de clasificación de canles, estandarizado segundo as características de razas porcinas industriais, adoitan recibir por defecto valoracións negativas.

O proxecto, por tanto, realizou estudos físico químicos e organolépticos de canles de porcos celtas sacrificados a diferentes idades e con diferentes dietas para lograr criterios homoxéneos cos que lograr un sistema de clasificación adecuado a eles. Para finais de ano prevese contar cos resultados definitivos.

O porco celta estudado procede de tres produtores do cooperativa Tres Fuciños; Isabel Costas, presidenta da entidade, explicou que na actualidade a cooperativa produce a baixo etiqueta Raza autóctona 100% e sacrifican reses de entre 110 e 120 kg. Desenvolven leste proxecto Tres Fuciños, CTC, Asoporcel e AGACA.