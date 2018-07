As 10 reclamacións de Galicia ante a reforma das axudas da PAC

A Consellería de Medio Rural reuniuse a pasada semana coas organizacións agrarias e cooperativas para acordar unha postura galega ante a reforma da PAC. O departamento que dirixe Ángeles Vázquez presentou un borrador, ao que o sector presentará as súas propostas ata o vindeiro martes, co obxectivo de que en setembro se traslade ao Ministerio de Agricultura unha postura común galega.

Estas son as 10 demandas que propón a Consellería de Medio Rural:

1) Non á renacionalización da PAC:

A Xunta rexeita calquera posibilidade de renacionalización da PAC. Para iso defende que o primeiro piar da PAC “debe financiarse exclusivamente con fondos europeos”. “En todo caso -engade o documento- para manter unha PAC coherente e común a Comisión debería establecer criterios iguais obrigatorios para todos os estados membros nas principais definicións”.

Neste sentido, a Consellería defende que “o transvasamento de fondos entre piares debe limitarse a un 10%, e non do 15% como establece a proposta de regulamento, e só autorizarse do primeiro ao segundo piar”.

2) Establecer un límite de axudas de 60.000 euros por explotación.

A Xunta considera excesivamente alta a proposta da Comisión de limitar o importe das axudas da PAC a 100.000 euros por explotación, preferindo un teito de 60.000 euros, sen descontar custos sociais e laborais dos traballadores alleos nin os correspondentes aos salarios relacionados coa actividade agraria dos titulares da explotación, debéndose realizar controis cruzados para impedir a subdivisión da explotación.

3) Favorecer o apoio á incorporación de xente nova, mediante a creación de sociedades nas que se incorporen de forma menos restritiva á actual. Débense de apoiar tamén as medidas de igualdade no rural.

4) A PAC debe incluír unha discriminación positiva para as zonas de montaña e con limitacións naturais, así como para as pequenas explotacións.

5) Establecemento de medidas que permitan responder de forma rápida ás oscilacións de prezos dos produtos agrarios e dos factores produtivos como os pensos e a enerxía.

6) Obriga de establecer unha axuda redistributiva de forma que o importe das primeiras hectáreas sexa superior ao do resto, para garantir así o apoio ás pequenas e medianas explotacións cunha axuda íntegra, mentres que as explotacións de maior base territorial cobrarían menos por hectárea.

7) É necesario incrementar a proposta da Comisión, de modo que as axudas asociadas supoñan unha gran parte das axudas directas, destinadas aos agricultores e gandeiros con produción. Deben ter carácter nacional para evitar discriminacións e destinarse aos agricultores e gandeiros activos ou xenuínos.

8) A posta en marcha de forma obrigatoria dun sistema de asesoramento para os agricultores por parte dos Estados membros e de control de riscos valórase por parte da Xunta como unha medida adecuada, sempre que se asegure un razoable grao de apoio financeiro, incorpore asesoramento sobre as novas tecnoloxías e a adecuación a procesos produtivos e manteña unha orientación de cooperación entre o sector e os actores implicados.

9) O proxecto de regulamento da nova PAC proposto pola Comisión Europea propón unha diminución da porcentaxe de apoio europeo ao FEADER respecto do regulamento actual, pasando do 75% ao 43%, salvo nas zonas con limitacións naturais, onde será do 65%, o que obrigará a unha maior contribución de cada Estado e das Comunidades Autónomas no financiamento do tramo nacional.

10) É necesario acordar dentro do Plan Estratéxico a definición da figura do agricultor xenuíno, así como apoiar os dereitos históricos no novo pago disociado. Para establecer o seu valor deberíase ter en conta a referencia dos importes históricos das axudas directas que, como en cada reforma da PAC, sempre reflictan a realidade de cada rexión. Este sistema garantiría manter o actual nivel de apoio que está adaptado ás características propias de cada zona.