“A Xunta trata ao sector ovino e caprino como a ovella negra da gandería en Galicia”

Luis Ceide, gandeiro de 42 anos de idade, sempre foi un namorado do rural. Luis foi criado na granxa familiar de ovino na parroquia de A Devesa, no concello lucense de Friol) onde a súa nai Ubaldina e o seu pai Sabino lle inculcaron dende moi cativo o respecto polo medio ambiente, pola tradición e a cultura agraria herdadas de xeración en xeración.

Hoxe en día xestiona a gandería familiar explotación ovina “A Armada”, certificada en ecolóxico, xunto coa súa esposa Vanessa, coa que lle trasmite estos mesmos valores aos seus dous fillos pequenos, e defende a través de OVICA, a Asociación de criadores de ovino e caprino de Galicia, a súa gran paixón pola gandería extensiva.

Foi no ano 2004 cando ingresaron en OVICA, e dende o primeiro momento se involucraron aportando as súas iniciativas e ideas a través da Xunta Directiva. Consideran que só a través do asociacionismo e do cooperativismo se poden emprender proxectos ambiciosos que permitan profesionalizar un sector tan sensible como estratéxico e ao mesmo tempo tan desprestixiado socialmente.

Cren dende o máis fondo convencemento, que este tipo de actividade gandeira baseada no pastoreo é a mellor opción para a sostenibilidade social, económica e ambiental do noso rural.

Luis, falemos da Cooperativa Vélaro, ¿cómo e cando se constituiu?

A creación da cooperativa sempre foi unha vella demanda do noso sector. Dende a constitución de OVICA no ano 1.994, os gandeiros e gandeiras entendiamos que a profesionalización do sector pasaba por comercializar e valorizar a excelente carne de cordeiro e cabrito que producimos en Galicia.

Deste xeito, en decembro de 2.011, un total de 59 socios de OVICA repartidos por todo o territorio galego decidimos fundar a Vélaro S. Coop. Galega. Optamos por ese nome, porque o “vélaro” fai mención á la dos cordeiros noviños, de curta idade, que era o fiel reflexo da ilusión e das gañas que depositamos na cooperativa nos seus primeiros pasos.

Hoxe en día, a cooperativa agrupa a case un centenar de produtores das 4 provincias, comprometidos en producir dun xeito sostible e en condicións idóneas de sanidade e benestar animal, unha carne de excelente calidade coa máxima seguridade alimentaria e trazabilidade en toda a cadea de distribución. Tamén contamos con produtores de leite e de queixos tan prestixiosos como O Rexo (Allariz), Touza Vella (Castro Caldelas), Cooperativa Caprina Galega (Chantada) e O Balido (Lalín).

¿Como foi a evolución durante estes anos de vida da cooperativa?

Os comezos sempre son difíciles, xa que calquera proxecto no que o asociacionismo e o cooperativismo debe aglutinar a todo un sector tan heteroxéneo e complexo como é o noso, constitúe un enorme reto a afrontar.

Tedes que ter en conta que en Galicia existen máis de 20.000 explotacións de ovino e cabrún, cunha media de 10 animais por granxa e na que a maior parte das mesmas son complemento doutras orientacións produtivas ou incluso doutras rendas de traballo dentro da unidade familiar.

Non se precisan grandes investimentos para iniciar este tipo de actividade gandeira e a posibilidade de complementación de ingresos agrarios é moi común entre os nosos asociados e cooperativistas.

¿Que tipo de produtos e servizos ofrecedes en Vélaro S.Coop.Galega?

Hoxe en día, a cooperativa está centrada na comercialización dos produtos dos cooperativistas, fundamentalmente carne de cordeiro e cabrito, pero tamén leite, queixo ou subprodutos como o a la como elemento na fabricación téxtil ou illante térmico e acústico en construción, o coiro para a fabricación de instrumentos musicais, o esterco usado como fertilizante en horta e flor, etc…

Tamén dispoñemos de venda de insumos agrícolas (penso, cereais, correctores minerais, forraxes, etc…), material gandeiro básico para as instalacións e para a protección fronte ao ataque do lobo (peches, mallas electrificadas móbiles, pastores eléctricos, etc…)

Igual que pasou con OVICA, cada vez son máis os servizos dos que dispoñen os socios a través da cooperativa, a cal recentemente acaba de ser recoñecida tamén como entidade de aconsellamento no RESAXEGA.

Ao que hai que engadir a tramitación da solicitude da PAC, a organización da campaña de tosquiado das ovellas con cuadrillas de esquiladores profesionais, tramitación de axudas paliativas e preventivas por ataque de lobo e fauna silvestre, recollida de gando de desvelle, oferta de cursos formativos en benestar animal, organización de xornadas técnicas formativas anuais, asesoramento e tramitación de axudas a mozos e mozas que desexan incorporarse á actividade agraria ou solicitar plans de mellora, etc…

Sentímonos afortunados, porque temos a gran sorte de contar nos últimos anos na plantilla da asociación e da cooperativa con enxeñeiros agrónomos, que son técnicos de gran valía e cun compromiso exemplar, que se consolidaron como un dos piares sobre os que se fundamentou o crecemento recente tanto en Ovica como en Vélaro.

¿Cal é o maior logro que resaltarías dentro de Vélaro Sociedade Cooperativa Galega?

A Cooperativa funciona de xeito asembleario, e nas Xuntas Directivas estamos representados gandeiros e gandeiras das catro provincias, tanto de ovino como de cabrún, de orientación cárnica ou leiteira ou transformación queixeira, persoas recén incorporadas con ilusión e moito que aportar e xente cunha gran traxectoria detrás, a punto da xubilación pero con moita experiencia acumulada que transmitir ás novas xeracións.

Esta gran capacidade de integración permitiu ao noso entender, o maior logro no sector nos últimos 20 anos, que foi a creación en decembro de 2015 da marca de garantía “Pastores de Galicia” para o cordeiro e cabrito producidos en Galicia.

A Xunta de Galicia aprobou o Regulamento de Uso e o prego de condicións, que recolle os métodos de crianza tradicionais en base a sistemas de manexo extensivos e semiextensivos, cunha alimentación diaria das ovellas ou cabras pastoreando libremente nos pastos ou mediante aproveitamento silvopastoril. A alimentación das crías realízase unicamente co leite materno e coa posibilidade de suplementar con herba seca, ou cereais cara o final do seu período de cebo.

Luis, agora falemos un pouco da situación global do sector. ¿Que preocupacións e necesidades xerais destacarías entre os produtores de ovino e cabrún de Galicia?

A vida do gandeiro é unha carreira de obstáculos. Cada vez é máis frecuente a percepción entre os poucos que quedamos no rural e que vivimos das nosas ovellas e cabras, que a administración nos abandonou.

A sensación maioritaria é que a Xunta trata ao sector ovino e caprino como a ovella negra da gandería en Galicia.

Do mesmo xeito que estamos moi satisfeitos de como se progresou a nivel interno no asociacionismo e cooperativismo, cunha oferta maior de servizos e de actividades, contrasta frontalmente co inmobilismo da Xunta de Galicia, tanto dende a Consellería de Medio Rural como a de Medio Ambiente.

¿A qué te refires? ¿Poderías concretar máis?

Temos moitos feitos nos últimos anos que así o corroboran. Por comezar, no pasado mes de xullo, a Consellería de Medio Rural convocou a unha xuntanza aos representantes do sector agrogandeiro galego, co obxectivo de buscar unha postura común ante a reforma das axudas da PAC.

Non entendemos moi ben cales foron os criterios que se tiveron en conta para levar adiante esta convocatoria, xa que nin sequera se nos pediu un informe sectorial previo para trasladar as nosas propostas, como única asociación que aglutina a todo o sector de ovino e cabrún de Galicia.

Un destes aspectos que desexabamos transmitir é a necesidade de protexer e defender os aproveitamentos silvopastorís a través do coeficiente de admisibilidade (CAP). En outubro de 2015 a Xunta de Galicia aplicou unha redución sobre a xustificación da admisibilidade dos pastos arbustivos (PR) e pastos sobre arboredo (PA) que afectou ao 85% de todo o territorio galego, de modo que unha gran parte da superficie que xestionaban os nosos gandeiros de ovino e caprino pasou a ter un coeficiente de admisibilidade (CAP) igual a cero, a pesar de que están a realizar unha excepcional labor ambiental de control biomasa do monte.

“Non sabemos se a Xunta vai penalizar os aproveitamentos silvopastorís nas axudas da PAC”

Isto supuxo que no cálculo da carga gandeira se producise unha descompensación e perdese o pago da liña de axudas agroambientais, e a axuda para zonas con limitacións naturais.

A raíz desta inxusta medida, en decembro de 2015 presentamos á Dirección de Gandería, Agricultura e Industrias, un informe en colaboración coa Plataforma española para o Pastoralismo e a Gandería Extensiva, na que defendemos este tipo de especies leñosas e arbustivas como base da alimentación do gando ovino e cabrún.

Paradóxicamente na recente publicada Lei Ómnibus, a Comisión Europea recoñece a singularidade deste aproveitamento con pastoreo, e suprime a obriga da consolidación herbácea.

Sen embargo, non temos claro que se vaia a aplicar dende esta mesma campaña 2018, xa que no pasado mes de abril solicitamos mediante escrito dirixido ao FOGGA a servizos centrais en Santiago de Compostela, que se nos informase dos criterios de aplicación da nova normativa e se impartise unha xornada formativa aos nosos técnicos para que nos puidesen trasladar a información durante a tramitación das solicitudes unificadas da PAC, pero non recibimos contestación e seguimos agardando a que se nos de resposta.

É indispensable ademais recuperar o programa de implantación e mellora de pastos en Montes Veciñais en Man Común, que estivo operativo entre o ano 1984 e o 2015, e que contribuíu ao desenvolvemento rural nas zonas nas que implantaron, dun xeito estable e duradeiro.

“É indispensable recuperar o programa de implantación e mellora de pastos en Montes Veciñais en Man Común”

En relación tamén coas axudas da PAC, os gandeiros de ovino e de cabrún somos os únicos perceptores de axudas acopladas aos que se nos comunicou o motivo das denegacións das axudas acopladas por produción de ovino e cabrún das campañas 2015, 2016, e 2017.

Temos detectado varios casos nos que si realizaron movementos do 60%, dispoñen das guías de transporte finalizadas no matadoiro e das pertinentes facturas e non se lles informou sobre o motivo da denegación da axuda.

Outra promesa incumprida co sector foi a realizada pola propia conselleira, cando asegurou que os gandeiros que así o solicitasen poderían establecer o pastoreo nas zonas queimadas pola devastadora vaga de lumes de outono de 2017, que unida ás extremas condicións de seca deixou sen posibilidade de alimento a moitas ganderías espalladas por todo o territorio.

Ese mesmo día OVICA trasladou ao Parlamento de Galicia as necesidades do sector na Comisión Especial non permanente de estudo e análise das reformas da política forestal. Podemos constatar unha vez revisado o informe de conclusións, que non se plasmou ningunha das propostas trasladadas á Comisión en accións a implantar a curto prazo máis aló que meras declaracións de intencións.

“A conselleira incumpriu a súa promesa de que os gandeiros poderían pastorear sobre a superficie queimada”

Non coñecemos a ningún gandeiro dentro dos nosos asociados que se lle comunicara formalmente a autorización para poder pastorear sobre esa superficie queimada.

De feito, dende a Delegación Territorial de Pontevedra da Consellería de Medio Rural se informou verbalmente a algunha comunidade de montes veciñais afectada polo lume que tiñan prohibida a introdución nesa zona queimada ata o 1 de xaneiro de 2021, seguindo a normativa vixente.

Na Comisión solicitamos a supresión da prohibición de pastoreo nos terreos queimados nos dous anos sucesivos ao lume cando se produce por causas alleas ao propio gandeiro e tendo en conta as excepcionais condicións de seca con escaseza de alimento para o gando e a posibilidade de declarar esa superficie na PAC sempre que se continúe a traballar e manter, para evitar que o gandeiro se vexa dobremente damnificado.

Debe modificarse a lei para dar acollida a esta demanda de primeira necesidade. A lexislación actual só conduce ao abandono desa terra. Se os gandeiros que quedaron sen alimento e coa maior parte da superficie queimada ou afectada non poden pastorear no inverno, a explotación gandeira está condenada ao seu peche.