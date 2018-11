A Xunta baralla habilitar un camión – matadoiro móbil para ovino, caprino e aves

A petición do sector ovino e caprino para a habilitación en Galicia dun sistema de matadoiros móbiles ten perspectivas finalmente de facerse realidade. O director xeral de Gandería, José Balseiros, anunciou hoxe no Parlamento que a Xunta está disposta a adaptar a Galicia o sistema sueco de matadoiro móbil, consistente nun camión equipado de sala de sacrificio, sala de despece e zona frigorífica, todo elo controlado por un veterinario oficial. Ese matadoiro móbil prestaría ademais o servizo de sacrificio de aves, orientado a producións coma o galo de Curral de Vila de Cruces ou o capón de Vilalba.

En Galicia hai algo máis de 20.000 explotacións de caprino e ovino, moitas delas pequenas ganderías ás que non lles compensa levar os cordeiros e cabritos a sacrificar ó matadoiro, pois os desprazamentos representan un aumento excesivo de custos, tanto pola viaxe en si coma polas tarifas de 10-30 euros por animal que se cobran nos matadoiros galegos.

Esa situación leva a que arredor dun 70% dos sacrificios que se fan en Galicia sexan irregulares, fóra dos matadoiros habilitados para tal efecto. A asociación Ovica, que agrupa ó sector en Galicia, e outros colectivos agrarios veñen demandando nos últimos anos a posta en marcha de matadoiros móbiles que permitan os sacrificios nas proximidades das granxas, a fin de regularizar o sector e ofrecerlle maiores garantías de calidade e trazabilidade ós consumidores.

“O problema que temos é a falta de normativa específica. Levamos 2 anos agardando por un decreto ministerial que non sae” (José Balseiros)

A cuestión chegou hoxe ó Parlamento da man do deputado do Bng Xosé Luis Rivas ‘Mini’, quen inquiriu á Xunta polos seus proxectos para dar solucións ó problema. A ese respecto, o director xeral de Gandería, José Balseiros, anunciou que a Xunta baralla adaptar o modelo sueco de matadoiro móbil, consistente nun camión que leva incorporado sala de sacrificio, sala de despece e área frigorífica. “É un sistema que funciona con catro operarios, incluíndo un veterinario oficial, e que percorre rutas prefixadas, a modo dunha ITV móbil -comparou-, dando servizó ó pé das explotacións”.

O sistema ten para Balseiros unha serie de beneficios claros. “Con este método, o gando sacrifícase a pé da explotación, aumentando o benestar animal, mellórase a trazabilidade da carne, evítase a falta de garantías sanitarias e pódese mellorar a rendibilidade das granxas” -valorou.- “É un sistema que tería un custo, pero pode ser asumible. O problema está na falta dunha normativa específica. Levamos dous anos esperando por un decreto ministerial que segue sen publicarse. Se non saíse, mirariamos de poñer o sistema en marcha adaptándonos á normativa comunitaria”, explicou.

A idea é que o sistema funcione a modo dunha ITV móvil, prestando servizo na cercanía das explotacións

Balseiros amosouse disposto a compartir co resto de grupos parlamentarios os prototipos de matadoiro móbil que se poderían adaptar a Galicia e avogou por un maior asociacionismo do sector ovino, de cara a que “sexa menor o impacto económico da prestación do servizo”. O director xeral tamén avanzou que a súa idea é que o matadoiro móbil lle ofreza servizo ademais ás explotacións artesanais de aves, como as do galo de curral de Vila de Cruces ou as do capón de Vilalba.