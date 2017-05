Teixeiro e Pistón, unha gandería que recupera terras abandonadas

Miguel Cordero e Yolanda Gómez iniciaron no 2013 unha explotación de cabrún en Becerreá que naceu como un pasatempo para limpar as fincas da familia e foise ampliando ata convertirse nun complemento de ingresos

En Becerreá (Lugo), igual que noutros concellos do interior galego, as terras van quedando a monte a medida que desaparecen explotacións gandeiras. Miguel Cordero e Yolanda Gómez, unha parella de enxeñeiros forestais, querían evitar que lles sucedera iso coas fincas da familia, así que no 2013 mercaron un par de cabras para manter limpa a parcela da casa e, ao ano seguinte, fixéronse cun rabaño de 20 para rozar as fincas familiares.

Os bos resultados e o doado manexo do rabaño animáronos a aumentar o número de animais e a ampliar a súa base territorial. Chegaron a acordos con veciños, que en moitos casos tiñan as fincas abandonadas, e tamén alugaron terreos a través do Banco de Terras. Así, o que comezou como un pasatempo foise transformando nunha explotación a tempo parcial.

A gandería, que leva por nome Granxa Teixeiro e Pistón, conta na actualidade cun rabaño de arredor de 140 cabezas de cabra galega e de negra serrana. Traballan nela a tempo parcial tanto Miguel como Yolanda, que complementan a atención ó gando con outros traballos.

“Cando creamos a granxa, a idea que tiñamos era facer algo que non dese moito traballo e que fose compatible coas nosas ocupacións, por iso nos decidimos por unha gandería extensiva de cabrún”, lembra Miguel.

“Os grandes problemas cos que nos atopamos son a dispersión da base territorial e a comercialización” (Miguel Cordero)

“A intención era que fose para nós como un hobby, unha actividade coa que disfrutar fins de semana e festivos, e que non dese perdas, aínda que tampouco beneficios. Co rabaño que temos agora, xa podemos considerar a actividade como un complemento da renda familiar -valora-, pero atopámonos con problemas graves, como o da base territorial, que dificultan a viabilidade da granxa”.

Dispersión territorial

Se nun comezo, xestionar un rabaño de 20 cabras era tarefa que semellaba sinxela, a medida que a granxa foi medrando, as dificultades pola dispersión das terras disparáronse. “Resulta complicado agrupar parcelas en conxuntos de máis de 1,5-2 hectáreas continuas, así que temos arredor dunha trintena de terreos con peches nos que imos rotando o gando”, explica Miguel Cordero.

O traslado do gando entre parcelas e o mantemento dos peches ocupan máis do 60% do tempo de traballo da granxa”

O minifundio, unido á dispersión das terras, obriga a constantes transportes de animais no remolque e a traballos periódicos de roza e mantemento dos peches, a fin de que non queden inutilizados polo crecemento do mato exterior. “Entre o transporte e o mantemento dos peches, podemos estar falando de máis dun 60% do traballo total que require a granxa”, recoñece Miguel.

A explotación conta con arredor de 20-30 hectáreas no entorno de Becerreá e tamén alugou, por medio do Banco de Terras, parcelas en Lugo, Castroverde e nun monte veciñal de Cervantes. O monte de Cervantes, que supera as 40 hectáreas, é unha das súas principais expectativas de cara ó futuro, pois podería reducir o nomadismo dos animais. “É un monte que habería que habilitar a través de queimas controladas, pero polo de agora non se puideron acometer”, contan.

Sobreesforzo polo lobo

As parcelas utilizadas para o gando péchanse con catro fíos de pastor eléctrico separados por uns 25 céntimetros. O obxectivo é evitar que as cabras saian, pero tamén que os lobos entren. A granxa sufriu a perda duns cinco animais hai un par de anos. Dous anos despois, veñen de cobrar a indemnización polos dous animais que apareceron mortos polo lobo. O resto, que non se atoparon, non son indemnizables.

“O lobo provoca un subrecusto económico e un traballo diario a maiores que ninguén compensa”

“Estamos nunha zona na que convivimos co lobo, o que nos obriga a un esforzo extra que ninguén compensa. Claramente, o lobo provoca un sobrecusto económico e no traballo diario. Temos sete mastíns, que tivemos que criar e adestrar, e ós que temos que alimentar. E nas zonas que consideramos máis problemáticas, poñemos tamén dous fíos extra de pastor eléctrico”, detalla Miguel.

As axudas á prevención de danos de lobo, que convocou o pasado ano Medio Ambiente, son vistas pola granxa como unha vía para fomentar o investimento en medidas preventivas, pero botan en falta que non haxa apoios para o seu mantemento. “As explotacións temos ano a ano unha carga extra polo lobo que non se compensa”, conclúen.